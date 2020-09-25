动画《全职高手》第二季今日开播 兴欣集结开启全新篇章

由阅文集团、企鹅影视联合出品，彩色铅笔动画制作，改编自阅文集团白金作家蝴蝶蓝同名小说的动画《全职高手》第二季于今日中午12点在腾讯视频首播。

作为“热血电竞第一IP”改编的动画，《全职高手》第二季在正式上线前便已斩获无数期待。不论是“梦想与热血电竞情怀”、“坚持和信念”、“热血与青春”这些大众共鸣点，还是泪点和笑点齐飞的动人剧情，都是动画让人无法忽视的吸睛之处。而在今日释出的第一集剧情中，兴欣公会团魂炸裂的高燃打斗和逗笑的剧情更是让观众拉满了期待值。

图：动画《全职高手》第二季剧照

斗神叶修王者归来 兴欣逆袭之旅拉开帷幕

“冠军这种东西，我没听说有人会嫌多的。”在此前曝光的预告片中，一句看似漫不经心实则坚定有力的自白，将叶修重回职业联盟的野心显露无疑，引发无数网友在线泪目“是熟悉的叶神”。在动画《全职高手》第二季中，众望所归的叶神回归之旅正式启航，动画剧情将围绕叶修化身兴欣公会会长，组建兴欣战队，为重回职业联盟破浪前行的故事线展开。

动画《全职高手》第二季今日一经上线便给了粉丝不少惊喜。动画开场便是在承载着荣耀之梦的兴欣网吧，叶修化身最强教练带队训练，纵观全局的视野、冷静的指令、狂暴的输出，让人不禁感叹：叶神真的回来了！不仅如此，动画第一集中，熟悉的“老朋友们”接连上线，陈果、唐柔、包荣兴、乔一帆……无一不预示着——他们准备好创造属于自己的荣耀了！重回荣耀职业圈的征战一触即发，叶修会怎样带队制胜？新伙伴又会怎样被大神收归麾下？兴欣战队的逆袭故事正式拉开帷幕。

图：动画《全职高手》第二季剧照

除了兴欣集结，剑拔弩张、战意满满同时又让人热血沸腾的“众神之争”是动画《全职高手》第二季的另一精彩看点。叶修和曾经或惺惺相惜或针锋相对的职业圈“对手”们会带来怎样巅峰相聚的神仙battle？新军兴欣和叶修老东家嘉世之间将发生怎样的摩擦冲撞？以胜利为荣耀的职业大神们各自为营，粉丝们向往已久的热血逆袭将在本季达到沸点，让我们共同跟随动画《全职高手》第二季看叶神逆风迎战！

高燃打斗升级 PVP模式热血开团

高燃打斗场面是动画《全职高手》成功收割万千粉丝的杀手锏之一。行云流水的极限操作，动人心弦的激烈对峙，尽显团魂的组队刷本...不同角色的风格和魅力在让人热血沸腾的游戏打斗情节中尽显。值得重点期待的是，不同于第一季偏重大神带萌新“初涉江湖”刷本打怪的PVE模式，动画《全职高手》第二季将会更聚焦于PVP打斗，火花四溅的大神battle想必热血更甚。PVP打斗的精彩在今日释出的正片中可见一斑。在更新集中，叶修率领兴欣公会在第十区招兵买马，遭到七大公会结盟针对，首个令人振奋的打斗名场面高能来袭，双方掀起一场十面埋伏VS步步为营的“千波湖之战”，水战盛况着实精彩。

图：动画《全职高手》第二季剧照

据了解，为了更真实地呈现瞬息万变的动态打斗，动画《全职高手》第二季不仅特别设计了“荣耀”整套游戏UI，还将制作素材的分辨率提升到了2D动画剧场版级别，以期能够更好地引领观众一起“魂穿”荣耀世界，陪大神一起重返“神之领域”。

国漫天团集体点赞 S10电竞星光荣耀同行

第一集热血高能名场面不断，粉丝们的追番热情持续飙高，爆发最统一的真实呼声：“Gkd，Gkd！”因战斗心跳加速，与队友并肩守护，为胜利全力以赴，这正是电竞题材最独特的魅力，《全职高手》的纯粹能量将传递给愿意相信热血不凉、奋斗不息的所有人。

寄托着共同的热血激情、青春斗志、梦想战魂，《全职高手》是无数人心中的青春记忆，也是国漫发展道路上浓墨重彩的一笔。同样传递着积极力量的“国漫天团”在今日共同为动画《全职高手》第二季的开播送上祝福。不仅有《斗罗大陆》《斗破苍穹》《一人之下》《狐妖小红娘》《大理寺日志》《灵笼》《凡人修仙传》等大热IP，更有《我为歌狂》《秦时明月》等经典IP联合为《全职高手》在线打call，力邀更多人一起共燃热血梦想。

图：动画《全职高手》感谢海报

《全职高手》的开播日也是英雄联盟S10全球总决赛开赛的日子，早前《全职高手》主角——“电竞大神”叶修官宣了“腾讯视频英雄联盟S10星推官”身份，掀起了电竞粉丝和动画粉丝的共同期待。昨日，叶修更是携手动画中的其他四大队长为出征S10全球总决赛的四支LPL战队助威加油，送上祝福鼓励，动画《全职高手》第二季与S10的破次元携手让人惊喜不断。动画中进击的兴欣战队将和动画外的LPL战队一同带来接连不断的精彩表现，书写电竞荣耀，引领新一波电子竞技与追番热潮！

图：动画《全职高手》主角叶修S10打call海报

9月25日起，动画《全职高手》第二季于腾讯视频全网独播，每周五12:00更新1集，VIP抢先看1集。兴欣集结全员进击，高能回归重燃荣耀！

