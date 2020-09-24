第十六届中国国际动漫节即将拉开序幕

“春天云端聚，秋天杭州见！”今年上半年，受新冠肺炎疫情影响，中国国际动漫节执委会办公室审时度势做出了延期举办第十六届中国国际动漫节的决定，并依托数字赋能举办了国内首个“云上动漫游戏产业交易会”，同时向大家发出了秋天之约。









（杭城秋色 摄影:詹逾 ）





随着秋意渐浓，杭州又将迎来一年只一季的“满陇桂雨”，而与往年不同的是还将迎来一年仅一次的动漫盛会。9月29日至10月4日，众所期盼的第十六届中国国际动漫节将在杭州举行，这也是自2005年以来首次在秋季举行的一届动漫节。本届动漫节由国家广播电视总局、中央广播电视总台、浙江省人民政府主办，杭州市人民政府、浙江省广播电视局、浙江广播电视集团承办。其中,中央广播电视总台是首次以主办方的身份参与举办，必将进一步提升中国国际动漫节的权威性和传播力、影响力。

（第十六届中国国际动漫节宣传海报）

包括动漫游戏在内的文化产业是朝阳产业。近年来，杭州市大力发展文化产业，加快推动国际文化创意中心和“动漫之都”建设，取得了良好成效。以今年上半年为例，虽然受到疫情冲击，全市文化产业仍然逆势上扬，实现增加值1092亿元，同比增长7.3%，占GDP比重达14.8%。日前，习近平总书记在湖南长沙考察、教育文化卫生体育领域专家代表座谈会等场合对文化建设和文化产业发展作出了系列重要指示。9月21日，浙江省委书记袁家军指出要全面开启文化浙江建设新征程，并对大力发展动漫游戏等基于互联网的新业态作了强调。近期，国家、省、市也相继对加快发展新型消费作出了系列部署。在这样的背景下，精彩圆满举办一届中国国际动漫节，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神的实际行动，是推动文化产业高质量发展的重要举措，是扩内需促消费的有效载体,必将成为展示“重要窗口”文化形象的一道亮丽风景。

顺应疫情防控常态化的形势和创新展会服务模式的要求，本届动漫节将秉承“动漫的盛会、人民的节日”的宗旨和“安全有序、节俭务实、文明和谐”的原则，坚持守正创新，围绕“动漫之都，智享未来”这一主题，突出“国漫、国风、国潮、国创”，采取线上线下相互结合的模式，在科学精准做好防疫措施的前提下，精心策划开展展览展示、品牌赛事、权威论坛、商务交易和大型活动等五大板块若干项活动，确保办展水平和品质，延续往届动漫节的精彩，助力后疫情时代中国动漫产业全面复苏、展现新机，助力构建新发展格局，为实现高水平全面小康、建设“重要窗口”赋予更多动漫活力。其中，线下主会场仍设在7万平方米的杭州滨江白马湖动漫广场，同时在有关区县（市）、杭州青少年活动中心等设立十多个分会场，营造“全城动漫”的氛围。

（往届中国国际动漫节现场图片）

虽然因为疫情原因，今年的中国国际动漫节一度面临种种不确定性，但各项筹备工作一直在争分夺秒、紧锣密鼓抓紧推进当中。在时间紧、任务重、标准高的情况下，举办方力求以最快的速度、最实的举措、最高的质量为大家呈现一场安心、放心、暖心而又精彩纷呈的动漫盛会。特别是在疫情防控方面，本届动漫节将按照国家、省、市有关加强展会疫情防控的要求，充分运用杭州数字治“疫”的成果，全面采用电子门票，实行“实名制+健康码”方式入场，同时加强防护引导和检测登记，做好突发应急预案，切实保障展商放心参展、观众安心观展。

（观展防疫动画片段）

本届动漫节产业博览会吸引了集英万梦、欧漫达高、暴雪娱乐、央视动漫、浙江广电、腾讯动漫、中南卡通、电魂网络、网易逆水寒、江苏组团、武汉组团等国内外约两百家动漫游戏企业参展；有“中国动漫至高荣誉”之称的“金猴奖”大赛再次回归，由中央广播电视总台主办，吸引了来自19个国家和地区的优秀动漫作品参赛，目前已经进入终评环节，并首次引入创投概念力促赛产一体化，颁奖仪式将在动漫节期间精彩上演；动漫产业高峰论坛将汇聚行业大咖、新

生力量等嘉宾人士，共探疫情后时代动漫产业发展新机和前景，其中主论坛将继续与央视财经频道《对话》栏目合作；国际动漫游戏商务大会（iABC）将打造“5+2”模式，一批重量级项目将在现场发布和签约；中国COSPLAY超级盛典、声优大赛各分赛区优胜队伍、选手将汇聚总决赛角逐，为广大爱好者献上身临其境的视听盛宴；“天眼杯”中国（杭州）国际少儿漫画大赛将突显全面小康、脱贫攻坚等主题。





（往届中国国际动漫节活动图片）

在继续办好品牌活动的同时，本届动漫节也将推出国际动画电影周、抗疫主题漫画展、浙江老一辈漫画名家展、国风自由行、动漫主题地铁等丰富多彩的项目载体，彰显动漫给生活、给城市带来的美好。除了线下活动，本届动漫节还将同步推出融“云洽谈”“云展览”“云直播”“云互动”“云展映”于一体的云端平台，并联合抖音、微博、微视等新媒体开展挑战赛、话题互动等线上活动，打造永不落幕的动漫节。

自2005年作为我国首个国家级国际性动漫节展在杭州成功举办以来，中国国际动漫节不断茁壮成长、精彩蝶变，已经连续举办十五届，吸引了全球五大洲80多个国家和地区参与，参展企业和机构累计14400余家，参与人数累计1764.14万人次，交易额累计约1651.4亿元，专业化、国际化、产业化、市场化、品牌化程度持续提升，成为国内规模最大、人气最旺、影响力最广的动漫专业盛会，先后被国家“十一五”、“十二五”和“十三五”文化发展规划纲要列为重点文化会展之一，在推动中国动漫产业发展、展示动漫产业蓬勃发展势头、促进中外动漫文化领域深入交流合作等方面发挥了重要的平台和桥梁作用，也让动漫基因深深融入杭州城市气质，让杭州“动漫之都”这块城市文化金字招牌越来越闪亮。

（第十六届中国国际动漫节宣传海报）

十六芳华，中国国际动漫节正青春。今年以来，即将十六岁的中国国际动漫节备受关注和期盼，也更加凸显了其特别和珍贵。这个“十一”长假，“动漫之都”杭州诚邀大家齐聚美丽的滨江白马湖畔，共同见证在不平凡之年举办的一届特别的中国国际动漫节，共同在享受动漫文化盛宴中度过一个团圆幸福的国庆中秋佳节。

如需了解第十六届中国国际动漫节最新筹备进展情况，敬请关注“中国国际动漫节”官方网站、微博和微信公众号。







