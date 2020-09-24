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精彩赛制&豪华阵容&更多玩法，声优大赛总决赛将精彩呈现！

资讯 狼小狼 2020年09月24日 14:50

声优大赛总决赛

声优大赛是中国国际动漫节针对角色声音领域设立的专业赛事，也是国内唯一国家级平台的动漫配音赛事。大赛以公平、公正、专业、权威的办赛原则，赢得了国内外动漫和配音领域的高度关注和肯定。

精彩赛制&豪华阵容&更多玩法，声优大赛总决赛将精彩呈现！ 资讯 第1张

2020年，来自全国各地的上百支配音团队、数百所高校的三千多部作品参加第十六届中国国际动漫节声优大赛，经过历时3个月的层层选拔，各大赛区优胜团队、选手将在金秋十月汇聚杭州角逐总决赛巅峰荣耀。让我们来看看，本届声优大赛又有怎样的惊喜！

01

线上线下结合，多维赛制创新。本届声优大赛设立东部青岛、南部广州、西部成都、北部北京、中部南昌五大地面赛区，联动新媒体平台芒果TV增设网络赛区；开辟个人赛、团队赛两大赛道，开启复活赛、人气赛投票互动，打破空间壁垒，塑造一场全民参与的声音盛宴。

02

豪华导师阵容，引领终极对决。《大圣归来》配音导演滕奎兴、《秦时明月》配音导演刘钦领衔专家顾问团，《哆啦A梦》、《刺客五六七》、《侠岚》、《一人之下》、《蜡笔小新》等众多作品原声配音大咖陈美贞、姜广涛、褚珺、彭尧、刘海霞打造豪华导师团。权威导师带领六支最强战队，集结杭州，冲刺荣耀总决赛。

03

职业化引导，千万流量扶持。依托中国国际动漫节平台的资源，大赛融入声优相关技能专业培训，输送优秀选手成为芒果TV声优艺人、大芒计划UP主，深度联合导师团队、逆水寒品牌，创造加入导师工作室、网易雷火游戏等专业机构工作机会，实现大赛、企业和选手的合作共赢。总决赛还将在央视频、芒果TV、爱奇艺、B站、抖音等各大平台进行分段直播，为选手加持流量人气，提升赛事影响力。

惊喜不断，亮点纷呈，

声优大赛哪里看？

本届声优大赛总决赛落户 杭州市江干区

江干区动漫产业近年来持续蓬勃发展，拥有蒸汽工场、天雷动漫、奥光汝恩等一批业内知名企业，并形成了集原创动漫、游戏、衍生品、新媒体于一体的全产业链，相关动漫作品在国内具有极高知名度，更伴随一带一路等走出国门、为国争光。本届声优大赛携手江干，结合众多动漫元素和区域特色，努力呈现多重惊喜，别样精彩。

声无止境，音你不同，

第十六届中国国际动漫节声优大赛

精彩无限！

第十六届中国国际动漫节声优大赛具体信息

比赛时间：

团队赛总决赛：2020年9月30日10:00—15:00

个人赛总决赛：2020年10月1日09:00—15:30

比赛地点：

杭州创意设计中心C-BOX展厅

现场观众报名二维码：（注意：应防疫要求，大赛每天仅100席位开放报名，先到先得，报完即止。）

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