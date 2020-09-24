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后疫情时代的动漫创作，漫画大咖们为你娓娓道来

资讯 狼小狼 2020年09月24日 14:36

后疫情时代的动漫创作，漫画大咖们为你娓娓道来 资讯 第1张

“C.A.K.E. TALK”中国国际动漫节动漫产业高峰论坛打造的特色品牌，“C.A.K.E.”取自“Creative创意, Animation动画, Knowledge知识, Exchange交流，四个单词的首字母”。活动意在为动画漫画影视游戏等泛娱乐产业的专业人群、青年团体搭建一个跨界交流、展示的平台，通过每年的定期活动，汇聚一批乐于分享的专业人士，打破学科壁垒，突破日常的专业人脉圈，介绍自己专业成就的同时，吸收各学科的营养，开拓公众的视野，营造真正的交流氛围。


作为专业人士创新思想展示和碰撞的盛会，第十六届中国国际动漫节“C.A.K.E. TALK”拟定于9月29日至9月30日在白马湖建国饭店为大家呈现动漫创意交流的年度盛宴。动漫影视领域研究者、艺术家、教育者和业内人士将围绕后疫情时代下中、欧动漫的新挑战、新机遇带来一些介绍与惊喜，分享自己的经验与感悟。



本次C.A.K.E. TALK PANEL

哪些嘉宾会与我们进行分享呢？

国漫君马上告诉你！



CAKE TALK PANEL

时间：2020年9月30日14:30-17:30

地点：建国饭店宴会厅A厅

形式：演讲+座谈+观众互动

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购票预约方式

扫描下方码报名参与~


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关于C.A.K.E. TALK 论坛的更多信息

国漫君将会持续为大家带来~

小伙们请牢牢锁定官微哦！

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