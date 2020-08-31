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猴山城会玩，A站“我的虚拟人生”助推VUP生态成长

资讯 狼小狼 2020年08月31日 17:24

破次元壁的虚拟偶像正在成为流行新趋势，将虚拟偶像和直播列为发展重点的A站，无疑抓住了垂直赛道爆发的机遇。

A站去年11月正式布局虚拟偶像，并于近日推出虚拟偶像“AVI联盟计划”，其VUP（即虚拟UP主）阵营已初具规模。今年7月，A站还策划了“我的虚拟人生”系列活动，旨在拓展虚拟偶像边界、助推VUP生态成长，已经进行到第二阶段的活动，更是展露了A站打造VUP梦工厂的决心。

猴山城会玩，A站“我的虚拟人生”助推VUP生态成长 资讯 第1张

 

“我的虚拟人生”系列活动，拥有一个兼具强科幻感、强脑洞、强二次元属性的设定：三次元UP主拥有二次元皮肤才能任意进出二次元世界，而全网首届UP主选秀出道活动“出道616”的胜出者得到了这一身份通行证。但是，有人触发技能时导致AVI宇宙发生时空维度混乱，三次元UP主都二维化了，并掉落到不同时间节点的AVI宇宙，二维化的UP主成为AVI宇宙探索者，想要恢复三次元状态需要和AVI宇宙原住民（即AVUP）展开一段有趣的冒险之旅。

从活动策划不难看出，A站正在用二次元的原生语言讲述虚拟偶像故事。目前，活动已经步入第二阶段“次元WANNA DO”。该阶段解释了UP主们为何会掉落二次元世界？原来，正是“出道616”选出的ACE06使用夏阁艾迪剑（“下个ID见”的谐音）劈开AVI宇宙，才引发了一系列巨变。而拥有二次元皮肤的他们，将在AVI宇宙中开启自己的虚拟人生，并与掉落在同一时间节点的VUP自动组队结盟，通过发布视频、联动直播解锁本阶段的重重关卡。

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按照规则，组队结盟的UP主和VUP首先要各发布一支视频，在发布24小时内合计收到3999蕉以上，即可解锁UP主的虚拟人生直播show。与此同时，常驻猴山二次元的AC娘本体也会空降直播间，与二人搭台唱戏，带来意外惊喜。

据悉，此次进行联动的VUP，也是“我的虚拟人生”代言人们：暗莉斯、营业型千岛、绛紫长酱紫的绛紫、竾颜音、挽什么挽。按照掉落的时空节点，Anna小鲍锯木头将与绛紫长酱紫的绛紫畅聊童年，菲林君与暗莉斯大谈少年，琼曼倪与营业型千岛说说成年，雪薇不是球与挽什么挽谈谈青年，亚历山大流浪狗则与竾颜音畅想老年时光，从而实现每位二维化的UP主未能实现的夙愿，并获取解锁能量。

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而且，如果同一时间节点的UP主和VUP虚拟人生直播总点赞数≥10000，将被准许在AVI宇宙加场；5组联盟队获得虚拟人生直播间总能量值NO.1的一组，将分别获得A站开屏一天和猴山惊喜礼包，对于新生UP主和VUP来说，奖励力度不可谓不大。

除了设定一系列激励UP主和VUP的规则，身处三次元世界的ACer也有得到奖励的机会：只要发布带有#我的虚拟人生#的动态，即有机会获得@动画猴和@AVI猴的Pick。而且这项奖励是长期有效的，可见A站对发动用户长期参与AVI宇宙建设的意图。其次，无论是提名还是自荐前往AVI宇宙成为VUP的用户，都有机会获得AcFun正版周边。双重奖励机制，加上低门槛的参与方式，也大大提高ACer们参加活动的积极性。

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值得一提的是，“我的虚拟人生”第一阶段的活动——“猴山次元制作人”也效果爆棚。它讲了这样一个故事：在猴子的帮助下，“出道616”六强中的5位三次元UP主拥有了量身定制的二次元皮肤，于是ACE06全体都拥有了二次元世界的身份通行证。而次元世界发生时空秩序混乱后，很多UP主苦于没有二次元皮肤，被牢牢困住并无法找到回家的路，因而引发了第一阶段的活动。活动猴号召ACer拯救他们心爱的UP主，为其绘制二次元形象。

ACer可以为三次元UP主设计虚拟形象，也可以为已有形象的VUP设计新皮肤，所设计的形象若被猴山和UP主Pick，有望成为陪伴A站顶流UP主的真·虚拟形象；而且，所有符合要求的作品都默认获得《金龙奖》《寻找次元漫想家》两大活动的参赛资格，并将有同等机会获得参赛奖励。如此开脑洞的活动，自然是获得了大量ACer的追捧，也收获了许多质量颇高的作品。

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除了活动运营上的别具一格，A站在虚拟偶像领域的布局也是全方位的，透过AcFun虚拟直播工具自有形象上线、香蕉商城【VUP专属福利】皮肤模型定制服务上线等动作，可以看到A站正在打造完整的链路，助力虚拟主播和想成为虚拟主播的ACer快速解锁虚拟世界。尤其是近期，A站又全新推出的虚拟偶像社团扶持计划，官方流量的扶持也将吸引更多的虚拟偶像社团入驻。

猴山城会玩，A站“我的虚拟人生”助推VUP生态成长 资讯 第7张

 

近年来，虚拟偶像风潮似乎来得比以往更猛烈些，各路资本掀起追捧热潮，虚拟偶像市场百花齐放。不过，相较于其他虚拟偶像的形象设定，A站的VUP则更加接地气和人格化，跟用户之间走得也更近。而独特的活动运营策略，三次元UP主与VUP联动直播的新奇形式，无形中也扩展了A站布局虚拟偶像的边界，让VUP的发展空间有了更多可能性。

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