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破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！

业内 狼小狼 2020年08月31日 12:58

被誉为“声音奥斯卡”的综艺《声临其境》一经播出,瞬间引爆配音热潮,无数明星施展隐藏技能,尤其在动漫影视作品的演绎上大放异彩。看到各路明星在给动漫影视作品配音时总能碰撞出出其不意的效果,你是否也跃跃欲试?最近在网络上人气高涨的时尚教主LALALACOCO马上紧跟潮流步伐,联合喜马拉雅打造LALALACOCO首届声优大赛!本次大赛不限制性别、年龄、国籍,大家凭实力生动演绎即有机会赢得丰富的福利及奖项,最高可获10000元现金大奖以及《LALALACOCO》动画第二季的角色配音资格!

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第1张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！


LALALACOCO全国声优大赛


日本知名设计师清水侑子继42年前创作出Hello Kitty这一风靡全球的IP后,再度打造可爱升级的动漫IP角色LALALACOCO。COCO沿袭“姐姐”Hello Kitty的圆脸风格,萌萌的脑袋上戴着缤纷多彩的饰品,猫耳朵和猫须的添加更显灵动俏皮。LALALACOCO萌力十足,其动画片仅在B站上线一个月,便斩获16.8万播放量,人气还在持续攀升。

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第2张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！


时尚教主COCO


《LALALACOCO》动画故事在美丽的艾拉小镇上演。COCO在小镇上经营着名为“LALALACOCO”的时装店,在店里收集了各种可爱又时尚的服饰和小配件。她与店员霖霖一起时而应对傲娇女王罗莎的“毒舌攻击”,时而帮助时尚萌新小露莉解决穿搭的问题,时而又与杂货店的鹏叔和普奇碰撞出奇妙火花,而这一切都被时装店里的小熊暗中观察着,并不时发出“神吐槽”。

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第3张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！


《LALALACOCO》动画塑造多个有趣角色


《LALALACOCO》动画不仅塑造了一个个鲜明有趣的角色,还创造了不少超治愈的名场面:就如露莉一不小心把自己打扮成洛可可风格;又如罗莎傲娇指导可可与露莉如何成为社交达人;当然还少不了可爱普奇看到好朋友到店时热情的欢迎仪式。

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第4张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！


LALALACOCO动画创造多个名场面


如果你想成为《LALALACOCO》动画中任意一个角色的配音员,如果你有被某个场景激发了天马行空的想象力,LALALACOCO首届声优大赛为你打造最好的展现舞台!你只需从数个《LALALACOCO》动画片段中选出你最心仪的一段,便可用你的声音尽情演绎出你完美的配音实力!


经过人气点赞投票排名第一的作品作者,不仅能将10000元现金、喜马拉雅APP的会员福利纳入囊中,还将成为《LALALACOCO》动画第二季的角色配音演员!当然,成功参与本次比赛的网友亦将“满载而归”。本次大赛参与者均可获得LALALACOCO限量版笔记本或限量版果汁杯一个,此外,每上传一条配音作品即可获得一次转盘抽取喜马拉雅APP不同会员卡福利,上传的作品越多,抽奖的机会越多哦!想及时了解更多大赛资讯,上微博搜索#LALALACOCO声优大赛#微博话题,赶紧关注起来吧！

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第5张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第6张

破次元动漫配音 LALALACOCO名场面神演绎预定！ 业内 第7张

参与规则:


参与流程:


进入喜马拉雅APP——搜索“LALALACOCO”或“声优大赛”或“配音大赛”——LALALACOCO声优大赛活动页面——选择配音片段配音——提交作品,可获得转盘抽奖机会


二.大赛节点


(1)作品征集:2020年8月28日-2020年9月18日


(2)作品投票截止:2020年9月21日


(3)作品评选:2020年9月 22日-2020年9月23日


(4)结果公布:2020年9月 24日


(5)获奖信息通知:2020年9月 25日-2020年9月30日


(6)线下颁奖典礼:2020年10月1日


(7)奖品派送:2020年10月1日-2020年10月31日


三.奖项设置


一等奖1名,(人气点赞总榜第1名)现金10000元;获得《LALALACOCO》第二季角色配音资格;喜马拉雅会员年卡;喜点卡500元。


二等奖2名,(人气点赞总榜第2名-第3名)现金5000元;LALALACOCO限量礼包7件套;喜马拉雅会员季卡;喜点卡200元。


三等奖3名,(人气点赞总榜第4名-第6名)现金2500元;LALALACOCO限量礼包7件套;喜马拉雅会员月卡;喜点卡50元。


参与奖:只要提交作品参赛均可参与转盘抽奖,并获得LALALACOCO限量版笔记本或限量版果汁杯一个。


LALALACOCO寻找最甜最可声优,赶紧来pick你喜欢的角色和名场面,来一场“声临其境”的碰撞吧!

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