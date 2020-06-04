2020快看条漫大赛启动，第一话等你来画

近日，第二届快看新人条漫大赛正式启动，本次大赛主题为“第一话”，寓意为新人漫画家创作并发表第一话的契机。





作为中国领先的原创漫画IP平台，“发掘新生代创作力量，打造感动人心的作品”始终是快看漫画努力的方向。本次举办条漫大赛，也是出于为国内漫画事业发展注入新鲜血液，推动行业发展的责任驱动。本次大赛还邀请中国动漫集团、韩国文化产业振兴院北京代表处、日本DEF STUDIOUS、天闻角川、CICF中国国际漫画节动漫游戏展作为合作伙伴，强强联手为中国漫画事业添砖加瓦。





这是一项任重而道远的工作。对于创作者而言，漫画的连载和更新需要耗费大量精力，每周7天，每天12小时的工作时长非常普遍；而网络付费漫画尚处于起步阶段，来自经济和创作的双重压力常常让很多新漫画作者难以坚持。快看新人条漫大赛正是从现金奖励和新人漫画家培养两大赛事亮点着手，为有志于从事漫画事业的新人们扫除障碍，不负热爱。





本次参赛漫画内容、形式、题材、风格不限，需体现积极正向价值观。大赛持续时间为4月25日至10月7日，分为招募期（4.25—8.10），评审期（8.10—9.23），颁奖典礼（国庆期间）三个阶段。





参赛奖励方面，本次大赛奖金池共33万，设金奖1人奖金8万元；银奖2人奖金5万元；铜奖4人奖金2万元；同时在上一届的基础上增设最佳人气奖、最佳剧本奖、最佳少年奖、最佳少女奖、最佳青年奖、最佳青女奖、最佳创意奖七大分奖项，奖金1万元。





除了可观的参赛奖金，快看还将为入围选手量身打造新人漫画家扶持计划，包括连载机会，作品支持，行业分享和商业开发四大维度，为漫画作者的创作道路保驾护航。





连载机会：快看平台签约机会、稳定的稿费收入、专业责编和经纪人服务。





作品支持：1对1资深漫画责编对接、平台千万流量曝光、专属话题页推荐、两亿用户定期推送。行业分享：漫画创作经验、作品连载经验、市场需求分享、商业推广方向指导。





商业开发：优先开发单行本、广告合作、IP衍生品开发、线下作品展出。





本次大赛的评审团汇聚了中日韩三国的实力派漫画家和资深编辑，群星璀璨，包括CMJ（代表作《比马大战记》、《无J之谈》），Buddy（代表作《美味季节》、《魂音》），于彦舒（代表作《扳手少年》、《黑白无双》），郑健和（代表作《西行纪》），梁庆一（韩国，代表作《新暗行御使》、《恶魔辩护》），原讲谈社编辑佐渡島庸平（日本，主要负责作品《龙樱》、《宇宙兄弟》），原《Comic电击大王》总编梅澤淳（日本，主要负责作品《四叶妹妹》、《某科学的超电磁炮》），原《Comic Beam》总编奥村勝彦（日本，主要负责作品《罗马浴场》、《漫玉日记》系列）。





现实或许困顿，但想象力不受拘束，所以请提起画笔，为明天画下美好的篇章。





条漫大赛官方网站：https://www.kuaikanmanhua.com/pd/contest?channel=qd2





快看新人条漫大赛投稿规则：





1.参赛对象：个人、团体均可参赛，若团队参加需标注明确分工职责；





2.作品题材：体现积极正向价值观，形式、题材、风格不限；





3.作品规格：





A. 彩色或黑白条漫，总格数不低于40格；





B. 宽度范围：1280px（像素）； 高度范围：单条条漫高度不可超过15000px（像素）；





C. 图片格式为png/jpg，分辨率为300dpi；





4.报名方式：





（1）登录PC端比赛活动页面kuaikanmanhua/pd/contest，点击“立即报名”或页面右上角“我要投稿”，进入创作中心页面。点击投稿作品-创建作品，在最下方勾选“参加活动：快看新人条漫大赛-男性向作品”或“快看新人条漫大赛-女性向作品”视为报名成功；





（2）大赛咨询邮箱tougao@kkworld.com。





参赛细则：





1. 参赛者在报名时应当提供真实个人资料，若个人资料失实将会失去其作品获奖、发表机会；





2. 个人或团体均可参与，但是参赛者必须保证参赛作品的原创性，不抄袭、不侵害他人知识产权，不存在任何著作权其他法律纠纷，且参赛者本人或团体拥有作品完整著作权。因作品上述瑕疵产生的全部责任由参赛者承担；





3. 参赛期间内，该作品不得授权给其他商业平台、杂志、出版机构、无线机构发布、刊登；否则快看有权取消其参赛资格；





4. 参赛者同意，为了推动本次条漫大赛的展开，快看有权无偿使用参赛作品内容用于与大赛相关的情况使用，包括但不限于大赛宣传；





5. 获奖作品需与快看漫画进行独家签约后方可获得相应奖金，奖金个人所得税由获奖者承担，快看代扣代缴。





6. 更多赛事详情请关注大赛官方微博：@快看漫画条漫大赛



