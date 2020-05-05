五一假期相聚中融恒瑞动漫游园会，原来现场那么精彩

春意满溢，阳光明媚，正值五一假期，一场别开生面的动漫游园会正在黄浦江畔如火如荼的举行！沐着春日的暖阳，coser纷纷穿上自己心仪的衣服，正奔赴这场属于她们的初夏派对。

作为初夏来临时首个属于动漫迷们的盛大游园会，活动当天，就已经瞬间爆红，人潮拥挤。不仅有足足500㎡的超大古风摄影体验空间，震撼的舞台表演近在咫尺，众多精彩活动让你的快乐翻倍。

首个活动日当天穿越在游园会的现场，上海知名Coser远远小次郎带着龙宿工作室的小伙伴们角色扮演了（COS）圣斗士和王者荣耀非常抢眼，高挑的身材和帅气的颜值碰撞出荷尔蒙爆棚的火花！不仅如此，骨灰级Coser蓝佑和时尚博主花想容也现身现场，一出场就迎来粉丝们一片片尖叫声。

舞台表演可以称得上精美绝伦，伴随着音乐缓出，随后身着华夏之裳的表演者陆续登场，精致的造型、手持的折扇，古风元素尤为明显，加上配乐极具风情，相信带给了现场观众朋友们完全不一样的体验，无尽的华夏风光尽收眼底。

丰富有趣的游戏互动也开启活动篇章，BGM桌游展在现场开设"BGM TOUR桌游体验区"，让现场的游客抢先免费体验国内最新最in的三国杀新产品《三国杀用间篇BETA版》，更可以现场购买到这些桌游产品。

逛了游园会，按耐不住的粉丝们也要买一买艾漫正版授权商品；看一看由淘米梦想学院带来的热血漫画《战神联盟》的珍贵手稿以及最潮的周边；品一品爽口解渴、好喝不腻的体控水，满足每日成人所需50%的膳食纤维，帮助肠道做运动，告别小肚腩。

每天的活动精彩纷呈，在5.3汉服出行日，上海宸极汉服社也强势来临，与你共赴一场汉服盛宴，极具华夏特色的"及笄礼"也让现场游客经历了一次穿越的非凡体验

要说穿越，我们不得不来到足足500㎡的超大古风摄影体验空间。无需刻意凹造型，随手一拍就是张高品质的古风大片，难怪能成为人气爆棚的打卡圣地。

高级形象设计师Candice老师也亲临现场，教授每位同袍们打造属于你的专属妆发，分分钟让你的上镜程度满分！摇身一遍换了一副新面孔，在含蓄典雅与大气温婉间徘徊，魅惑又迷人。

中融恒瑞动漫游园会不仅让我们领略了汉服的风采文化，也丰富了整个五一假期，让人久久回味。



