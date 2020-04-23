2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓

为了给更多Cosplay新人爱好者多方面的认可，我们今年再次加入了最佳新人奖！希望各位新晋Coser不要害羞，快快加入到ChinaJoy封面大赛的行列中，来角逐各项大奖吧！

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Coser：小小壳

《王者荣耀》嫦娥

《尼禄 礼服》

《惊鸾》敦煌风仿妆

《蝶舞玲珑》

评委评语：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

coser的妆造很优秀，表现力也可圈可点。敦煌风仿妆非常好看，眼前一亮。

百度app动漫频道主编-小克

两组汉服作品都很有韵味，尤其是敦煌风仿妆对飞天的神韵把握还是很到位的；相比之下嫦娥和尼禄这两组ACG主题作品就略显单薄了些，希望继续努力！

漫域网运营总监-邵静

选手镜头感很好，所选择角色、造型都很符合本人的气质。服装很精致，用料和版型都很贴近原版。照片层次丰富，前景和衣摆的搭配使得整个作品灵动了起来，值得推荐。

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

迄今为止，这是本次封面大赛最让我惊艳的一位新人奖得主，个人表现力种有一种刻在骨子里的优雅，可以完美驾驭东方西方乃至幻想动漫游戏世界中不同的古典风格。表演力和镜头感灵活多变，肢体动作典雅轻柔，图片构思和主题和谐明确。总的来说，作品精良且发展空间很大，加油。

知名游戏海报摄影师—鸥子

这位选手的几组片子全都给人一种不完整的感觉，无论是前期创意，拍摄，到后期制作都感觉很着急，像是半成品，尤其是在后期环节，如果能在后期阶段利用一些技巧把图片的气氛烘起来，会让作品填色不少。

和邪社站长-吉米

古风有神韵 现代特还原 对不同作品之间的COS拿捏地特别准确，尤其是《惊鸾——敦煌风仿妆》这套图给人留下了深刻的印象。

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2020年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

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