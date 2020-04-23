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2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓

资讯 狼小狼 2020年04月23日 16:30
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为了给更多Cosplay新人爱好者多方面的认可，我们今年再次加入了最佳新人奖！希望各位新晋Coser不要害羞，快快加入到ChinaJoy封面大赛的行列中，来角逐各项大奖吧！

 

封面大赛官网地址：http://www.c3online.com.cn/

 

Coser：小小壳

 

《王者荣耀》嫦娥

 

2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓 资讯 第1张

 

《尼禄 礼服》

2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓 资讯 第2张

 

 

《惊鸾》敦煌风仿妆

2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓 资讯 第3张

 

 

《蝶舞玲珑》

2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓 资讯 第4张

 

 

评委评语：

微博动漫 漫画中心新媒体运营副总监-塔塔

coser的妆造很优秀，表现力也可圈可点。敦煌风仿妆非常好看，眼前一亮。

 

百度app动漫频道主编-小克

两组汉服作品都很有韵味，尤其是敦煌风仿妆对飞天的神韵把握还是很到位的；相比之下嫦娥和尼禄这两组ACG主题作品就略显单薄了些，希望继续努力！

 

漫域网运营总监-邵静

选手镜头感很好，所选择角色、造型都很符合本人的气质。服装很精致，用料和版型都很贴近原版。照片层次丰富，前景和衣摆的搭配使得整个作品灵动了起来，值得推荐。

 

魔导士影像工作室创始人、游戏动漫艺术摄影家、超级偶像品牌合伙人-魔导士（栾孟杰）

迄今为止，这是本次封面大赛最让我惊艳的一位新人奖得主，个人表现力种有一种刻在骨子里的优雅，可以完美驾驭东方西方乃至幻想动漫游戏世界中不同的古典风格。表演力和镜头感灵活多变，肢体动作典雅轻柔，图片构思和主题和谐明确。总的来说，作品精良且发展空间很大，加油。

 

知名游戏海报摄影师—鸥子

这位选手的几组片子全都给人一种不完整的感觉，无论是前期创意，拍摄，到后期制作都感觉很着急，像是半成品，尤其是在后期环节，如果能在后期阶段利用一些技巧把图片的气氛烘起来，会让作品填色不少。

 

和邪社站长-吉米

古风有神韵 现代特还原 对不同作品之间的COS拿捏地特别准确，尤其是《惊鸾——敦煌风仿妆》这套图给人留下了深刻的印象。

 

小小壳的更多作品，请点击：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=78739

 

小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2020ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、洛裳华服专项奖金奖、洛裳华服专项奖银奖、洛裳华服专项奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的【时尚耳机】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

了解更多玩法，您可以添加ChinaJoy Cosplay官方微博/微信了解更多活动讯息：

2020 ChinaJoy封面大赛第四周新人奖揭晓 资讯 第5张 

更多信息敬请关注：

官方微信号码：CJ_Cosplay（或搜索“CJCosplay嘉年华”）

官方微博：@ChinaJoy次元煲

ChinaJoy Cosplay次元煲官方网站：http://www.c3online.com.cn

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