小越勇辉加盟三丽鸥新作动画《MEWKLEDREAMY》





TV动画《MEWKLEDREAMY》将于4月5日开播，并公开追加卡司。

动画主人公日向梦喜欢的前辈杉山辽仁将由初次挑战电视动画声优的小越勇辉配音。杉山同班同学青梅竹马的泽村百合由市之濑加那配音，ミラクルドリーミー王国的女王由井上喜久子配音。日向梦的小学至今的好友绿野わかば、赤名かえで、白石はな分别由广濑友纪、真野步、贯井柚佳配音。

《MEWKLEDREAMY》是以三丽鸥同名角色为基础制作的动画，讲述了活泼开朗的初中一年级学生日向梦与从空中落下的小猫玩偶みゅー相遇开始的故事。

动画制作

原作：三丽鸥

监督：樱井弘明

系列构成：金杉弘子

角色设计：古木舞

动画制作：J.C.STAFF

企画协力：今千秋

音乐：川田瑠夏

音乐制作：MASTERHOOD





角色配音

日向梦：村上奈津实

みゅー：丰崎爱生

ぺこ：久保由利香

すう：金元寿子

月岛舞良：伊藤彩沙

今井琴子：幸村惠理

南川朝阳：小林裕介

ゆに：钉宫理惠

つぎ：久野美咲

はぎ：藤原夏海

杉山辽仁：小越勇輝

沢村百合：市之濑加

お空の上の女王様：井上喜久子

緑野わかば：广濑友纪

赤名かえで：真野步

白石はな：贯井柚佳

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