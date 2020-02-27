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原哲夫《花之庆次》连载30周年纪念企划实施

资讯 十月轻舞 2020年02月27日 14:40


　　隆庆一郎原作、麻生未央脚本、原哲夫作画的《花之庆次》（日文原名：「花の慶次 -雲のかなたに-」）在2月27日迎来连载30周年。纪念企划将于今年开启。

原哲夫《花之庆次》连载30周年纪念企划实施 资讯 第1张

　　作为30周年企划第1弹，漫画APP“マンガBANG！”将每日推出8话免费阅读。此外，田苑酒造联合活动，购买指定产品将赠送《花之庆次》联名杯垫一枚。图案有前田庆次4种、以及直江兼续、奥村助右卫门、伊达政宗、真田幸村共计8种图案。

原哲夫《花之庆次》连载30周年纪念企划实施 资讯 第2张原哲夫《花之庆次》连载30周年纪念企划实施 资讯 第3张

　　这是一部以前田庆次为主角，除了着力刻划了庆次那超出常人的个性和本领之外，围绕着他，也附带描写了丰臣秀吉、前田利家、德川家康、直江兼续、伊达政宗、真田幸村、千利休、风魔小太郎、石田三成等众多战国名人，也虚构杜撰了几个人物，让这些人物分别代表的刺客、忍者等职业角色在他的笔下表现出了以往没有的人性和个性，同时更丰富了整部漫画的风格，让整个战国时代如诗如画地逞现在我们面前。这种以人物来表现整个时代的方式，确实影响了后来的众多以古代日本为背景的漫画。《周刊少年JUMP》1989年50号刊载了本作的短篇作品，并于1990年13号开始长篇连载。

 原哲夫《花之庆次》连载30周年纪念企划实施 资讯 第4张

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