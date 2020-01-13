舞台剧《甜心战士Emotional》公开新视觉图和全员定装照

永井豪创作的漫画《甜心战士》即将改编成舞台剧，官方日前公开了新视觉图和全员定妆照等新情报。本作预计在2020年2月6日~9日在池袋阳光剧院公演。
某天邪恶组织「豹之爪」袭击如月甜心就读的学园，几位同学变身成「新世代甜心」对抗。在过世的母亲的呼唤下，如月也变身成「甜心战士」应战。随后豹之爪对策本部的早见苍对如月道出真相……
【演员名单】
キューティーハニー：上西恵(前NMB48)
スイーツハニー：西叶瑞希(前きゅい～ん'ズ)
ラブリーハニー：平塚日菜(现ふわふわ)
ジャンパーハニー：佐藤日向(少歌的纯那)
サイバーハニー：鹿目凛(现电波组.inc)
ブラックハニー：吉川友(前MilkyWay)
アッシュハニー_eins：矢仓枫子(前NMB48)
アッシュハニー_zwei：彩木咲良(现たこ虹)
早见苍：生田辉(少歌的双叶)
キャンディクロー：谷口爱祐美
ジョーカークロー：树亜美
ハラジュククロー：鹤见萌(现虹コン)
ピンキークロー：堀越せな(偶活的虹野梦歌曲担当)
メイドクロー：长谷川里桃
シスタージル：山﨑紫生
パンサーゾラ：舞川みやこ(前ディア☆)
アルフォンヌ：黒泽ゆりか
常似ミハル：民本しょうこ
如月博士：香音有希(前宝塚)
佐东あゆ子：桃菜
直子：大桥ミチ子(大尺寸专门杂誌模特儿)
秋夏子：宫崎理奈(前SUPER☆GiRLS)
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