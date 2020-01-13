舞台剧《甜心战士Emotional》公开新视觉图和全员定装照

永井豪创作的漫画《甜心战士》即将改编成舞台剧，官方日前公开了新视觉图和全员定妆照等新情报。本作预计在2020年2月6日~9日在池袋阳光剧院公演。





某天邪恶组织「豹之爪」袭击如月甜心就读的学园，几位同学变身成「新世代甜心」对抗。在过世的母亲的呼唤下，如月也变身成「甜心战士」应战。随后豹之爪对策本部的早见苍对如月道出真相……





【演员名单】

キューティーハニー：上西恵(前NMB48)

スイーツハニー：西叶瑞希(前きゅい～ん'ズ)

ラブリーハニー：平塚日菜(现ふわふわ)

ジャンパーハニー：佐藤日向(少歌的纯那)

サイバーハニー：鹿目凛(现电波组.inc)

ブラックハニー：吉川友(前MilkyWay)

アッシュハニー_eins：矢仓枫子(前NMB48)

アッシュハニー_zwei：彩木咲良(现たこ虹)

早见苍：生田辉(少歌的双叶)

キャンディクロー：谷口爱祐美

ジョーカークロー：树亜美

ハラジュククロー：鹤见萌(现虹コン)

ピンキークロー：堀越せな(偶活的虹野梦歌曲担当)

メイドクロー：长谷川里桃

シスタージル：山﨑紫生

パンサーゾラ：舞川みやこ(前ディア☆)

アルフォンヌ：黒泽ゆりか

常似ミハル：民本しょうこ

如月博士：香音有希(前宝塚)

佐东あゆ子：桃菜

直子：大桥ミチ子(大尺寸专门杂誌模特儿)

秋夏子：宫崎理奈(前SUPER☆GiRLS)



