动画《刀剑乱舞-花丸-》第三季正在制作中

周六（1月11日），TV版动画《刀剑乱舞-花丸-》在其官方推特透露，动画的新作正在制作中。官方推特没有透露新作品的形式，会有哪些角色出场，以及故事是什么。



动画《刀剑乱舞-花丸-》前两季主要声优如下：



大和守安定 cv 市来光弘

加州清光 cv 增田俊树

へし切長谷部 cv 新垣樽助

今剑 cv 山下大辉

前田藤四郎 cv 入江玲于奈

にっかり青江 cv 间岛淳司

蜂须贺虎徹 cv 兴津和幸

陸奥守吉行 cv 滨健人

鲶尾藤四郎 cv 齐藤壮马

歌仙兼定 cv 石川界人

宗三左文字 cv 泰勇气

药研藤四郎 cv 山下诚一郎

烛台切光忠 cv 佐藤拓也

五虎退 cv 粕谷雄太

山姥切国广 cv 前野智昭

狮子王 cv 逢坂良太

石切丸 cv 高桥英则



动画《刀剑乱舞-花丸-》前两季主要制作人员如下：



监督：直谷たかし

角色设计：谷口淳一郎

系列构成・脚本：ピエール杉浦

总作画监督：谷口淳一郎、饭田惠理子、吉川真帆

美术监督：安田ゆかり

美术设定：高桥武之

色彩设计：真壁源太、石黒けい

摄影监督：伊藤邦彦

编集：坪根健太郎

音响监督：乡文裕贵

音乐：川井宪次

动画制作：动画工房



动画《刀剑乱舞-花丸-》改编自DMM运营的人气网页游戏《刀剑乱舞Online》。动画第一季于2016年10月播出，共12话。第二季《续·刀剑乱舞-花丸-》于2018年1月播出，共12话。漫画版《刀剑乱舞-花丸-》由橋野サル作画，于2016年12月起至2019年4月在集英社杂志《少年Jump+》以及APP“少年Jump+”上连载。游戏《刀剑乱舞Online》改编的动画还有一部，名为《刀剑乱舞》，由ufotable负责制作，在2017年7月播出。





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