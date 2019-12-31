橄榄球动画《24号》新宣传片播出

周六（12月28日），MOVIC的原创橄榄球动画《Number24（暂译：24号）》在其官方网站开始播出动画的新宣传片。宣传片播放了动画的片头主题曲。



新宣传片





官方网站还透露，动画将会有12话长度。



动画将会从1月8日起开始播出，具体播出时间如下：



东京MX 1月8日起每周三22:30～

太阳电视台 1月8日起每周三24:00～

KBS京都 1月8日起每周三22:30～

爱知电视台 1月8日起每周三27:05～

ＢＳ日电视台 1月9日起每周四25:00～

ＮＣＣ长崎文化放送 1月13日起每周一25:55～

ＯＡＢ 大分朝日放送 1月8日起每周三25:50〜（1月8日26:25播出）

AT-X 1月10日起每周五21:00～



动画也会从2020年1月8日24点起在Hulu网络视频服务上先行独占播出。



动画主要声优如下：



柚木夏紗 cv 河西健吾

真行寺清一郎 cv 鈴木崚汰

上丘伊吹 cv 柳田淳一

都留靖也 cv 小松昌平

真白 優 cv 村瀬 歩

財津岳十 cv 田所陽向

由布郁斗 cv 立花慎之介

内梨大成 cv 古川 慎

イーサン・テイラー cv 興津和幸

斉藤風雅 cv 児玉卓也

呉羽小鳥 cv 天﨑滉平

津々楽弥生 cv 市川 蒼

近衛素直 cv 小野将夢

佐々木通玄 cv 村島慎之介

ポンサクレック・ユーヌー cv 九埜りゅうま

山田宗介 cv 谷口淳志

鵜 翔太 cv 梶原岳人

日高拓海 cv 矢野奨吾

李 洪浜 cv 井上雄貴

染谷 誠 cv 熊谷健太郎

東坂虎之進 cv 神原大地

是枝裕樹 cv 小林正典

後藤亜斗夢 cv 石狩勇気

玉城 蓮 cv 千葉瑞己

石神真也 cv 葉山雄太

本郷 円 cv 斉藤壮馬

本郷主鷹 cv 石川界人



动画主要制作人员如下：



原作/原案：森慶（Verrocchio Agency）

ストーリー原案：ムービック

メインキャラクター原案：ゆき哉

監督：きみやしげる

シリーズ構成/脚本：中瀬理香

キャラクターデザイン/総作画監督：﨑口さおり

メインアニメーター：原田峰文

アクション監修：上原史也

衣装デザイン：大谷道子

プロップデザイン：小川 浩

美術設定：大平 司

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：山口由希子

3Dディレクター：林 昭夫

撮影監督：加納 篤

編集：須藤 瞳

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作統括：中川 忍

アニメーション制作：ピー･アール･エー

アニメーションプロデュース：阪本義樹（AZクリエイティブ）

製作：堂紫社大学ラグビー部

協力：同志社大学／関西ラグビーフットボール協会／公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

撮影協力：同志社大学体育会ラグビー部





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