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橄榄球动画《24号》新宣传片播出

资讯 musquall 2019年12月31日 10:23

      周六（12月28日），MOVIC的原创橄榄球动画《Number24（暂译：24号）》在其官方网站开始播出动画的新宣传片。宣传片播放了动画的片头主题曲

新宣传片


      官方网站还透露，动画将会有12话长度。

橄榄球动画《24号》新宣传片播出 资讯

      动画将会从1月8日起开始播出，具体播出时间如下：

东京MX     1月8日起每周三22:30～
太阳电视台     1月8日起每周三24:00～
KBS京都     1月8日起每周三22:30～
爱知电视台     1月8日起每周三27:05～
ＢＳ日电视台     1月9日起每周四25:00～
ＮＣＣ长崎文化放送     1月13日起每周一25:55～
ＯＡＢ 大分朝日放送     1月8日起每周三25:50〜（1月8日26:25播出）
AT-X     1月10日起每周五21:00～

      动画也会从2020年1月8日24点起在Hulu网络视频服务上先行独占播出。

动画主要声优如下：

柚木夏紗 cv 河西健吾
真行寺清一郎 cv 鈴木崚汰
上丘伊吹 cv 柳田淳一
都留靖也 cv 小松昌平
真白 優 cv 村瀬 歩
財津岳十 cv 田所陽向
由布郁斗 cv 立花慎之介
内梨大成 cv 古川 慎
イーサン・テイラー cv 興津和幸
斉藤風雅 cv 児玉卓也
呉羽小鳥 cv 天﨑滉平
津々楽弥生 cv 市川 蒼
近衛素直 cv 小野将夢
佐々木通玄 cv 村島慎之介
ポンサクレック・ユーヌー cv 九埜りゅうま
山田宗介 cv 谷口淳志
鵜 翔太 cv 梶原岳人
日高拓海 cv 矢野奨吾
李 洪浜 cv 井上雄貴
染谷 誠 cv 熊谷健太郎
東坂虎之進 cv 神原大地
是枝裕樹 cv 小林正典
後藤亜斗夢 cv 石狩勇気
玉城 蓮 cv 千葉瑞己
石神真也 cv 葉山雄太
本郷 円 cv 斉藤壮馬
本郷主鷹 cv 石川界人

动画主要制作人员如下：

原作/原案：森慶（Verrocchio Agency）
ストーリー原案：ムービック
メインキャラクター原案：ゆき哉
監督：きみやしげる
シリーズ構成/脚本：中瀬理香
キャラクターデザイン/総作画監督：﨑口さおり
メインアニメーター：原田峰文
アクション監修：上原史也
衣装デザイン：大谷道子
プロップデザイン：小川 浩
美術設定：大平 司
美術監督：Scott MacDonald
色彩設計：山口由希子
3Dディレクター：林 昭夫
撮影監督：加納 篤
編集：須藤 瞳
音響監督：濱野高年
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作統括：中川 忍
アニメーション制作：ピー･アール･エー
アニメーションプロデュース：阪本義樹（AZクリエイティブ）
製作：堂紫社大学ラグビー部
協力：同志社大学／関西ラグビーフットボール協会／公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会
撮影協力：同志社大学体育会ラグビー部


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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