动画《海盗战记》特别视频播出，后续漫画情节透露

周一（12月30日），在TV版动画《海盗战记》第24话既最终话播出后，动画在其官方网站开始播放一部特别视频。视频没有公布续集的信息，但透露了一些动画故事结束后的漫画情节。







TV版动画《海盗战记》已经于今年7月7日24：10起在NHK综合电视台播出。动画也会通过Amazon Prime Video在日本及其他地区独占播出。



动画主要制作人员如下：



原作：幸村诚《海盗战记》（讲谈社《AFTERNOON》连载）

监督：䉤田修平

系列构成、剧本：濑古浩司

剧本：猪原健太

角色设计：阿比留隆彦

色彩设计：桥本贤

美术监督：竹田悠介

美术：Bamboo

CGI监督：竹鼻麻由

3D CGI：Chiptune

摄影监督：川下裕树

特殊效果：MADBOX

编辑：木村佳史子

音响监督：秦昌二

音乐：山田丰

音响制作：Sound Team Don Juan

动画制作：WIT STUDIO

出品：海盗战记制作委员会



动画主要声优如下：



托尔芬 cv 石上静香(幼年)／上村祐翔

托尔兹 cv 松田健一郎

阿谢拉特 cv 内田直哉

库奴特 cv 小野贤章

托鲁克尔 cv 大冢明夫

表伦 cv 安元洋贵

フローキ cv 斧アツシ

レイフ cv 上田燿司

ヘルガ cv 高梁碧

ユルヴァ cv 生天目仁美

ラグナル cv 浦山迅

ヴィリヴァルド cv 日野聡

アスゲード cv 竹内良太

スヴェン王 cv 菅生隆之

トルグリム cv 後藤ヒロキ

アトリ cv 高橋伸也

耳 cv 古川慎

アーレ cv 市来光弘

ハーフダン cv 下山吉光

フローキ cv 斧アツシ



动画《海盗战记（日语：ヴィンランド・サガ）》改编自幸村诚创作的同名漫画。漫画2005年4月起在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载。2005年10月，漫画结束在《周刊少年Magazine》上的连载。同年12月，漫画开始在讲谈社杂志《月刊Afternoon》上连载至今。漫画单行本已出版21卷。



剧情简介：



中世纪的维京人号称是地表最强的民族，他们以残暴的手段攻击欧陆，其中一位传说中的战士‧托尔兹的儿子托尔芬，从小在战场上长大，跟着杀父仇人阿谢拉特不断追求梦幻之地‘Vinland！’（文兰）。





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