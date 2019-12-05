动画《Assault Lily Bouquet》公布追加制作人员、播出日期等信息

周三（12月4日），TV版动画《Assault Lily Bouquet》在其官方网站公布了动画的追加制作人员、播出日期。动画的官方推特公布了动画的片头主题曲演唱者。



动画主要制作人员如下：



原作：尾花泽轩荣（acus）

监督：佐伯昭志

角色设计：细居美惠子

副角色设计・总作画监督：潮月一也

副监督：长原圭太

总作画监督：诹访壮大

队伍设计：秋篠Denforword日和

HUGE设计：石田弘道

动作导演：铃木勘太

美术监督 丸山康司：北井真理江

色彩设计：日比野仁

CG监督：及川恭平・岛久登

摄影监督：卫藤直毅

编辑：松原理恵

音响监督：龟山俊树

音乐：松田彬人

动画制作：SHAFT

出品：Assault Lily Project



动画将从2020年7月在TBS等电视台开始播出。



动画的片头曲将由《BanG Dream!》衍生RAISE A SUILEN演唱。



TV版动画《Assault Lily Bouquet》是基于玩偶制造商Azone国际和创意集团acus在2013年构想的1/12可动玩偶的多媒体企划中的动画。这部动画的主题是武装美少女在战场上舞动。动画官方的宣传语写到“花之狂诗曲在前线舞动”。



动画的声优将会是舞台剧《Assault Lily: League of Guardians》的演员。舞台剧将在明年1月9日至15日公演。



动画声优及舞台剧演员如下：



一柳梨璃 cv 赤尾ひかる

白井夢結 cv 夏吉ゆうこ

楓・J・ヌーベル cv 井澤美香子

二川二水 cv 西本りみ

安藤鶴紗 cv 紡木吏佐

吉村・Thi・梅 cv 岩田陽葵

郭神琳 cv 星守紗凪

王雨嘉 cv 遠野ひかる

ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス cv 高橋花林





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