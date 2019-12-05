周三（12月4日），漫画家春场葱透露，漫画《五等分的新娘》将在单行本第14卷完结。



漫画家春场葱还在推特上表示，朋友都以为当一名连载漫画家很酷，实际上画连载漫画非常辛苦。但是能创作连载12卷的漫画还是很帅气的。



漫画家春场葱的少年漫画《五等分的新娘（日语：五等分の花嫁）》于讲谈社杂志《周刊少年Magazine》2017年第36、37期合刊开始连载。



故事简介：



主人公上杉风太郎是个有着优异的成绩并占据学年第一名位置的天才高中生，也是性格却极为扭曲、社交性极差的人。他过着没有母亲、没有朋友、父亲背负着沉重的债务的艰难生活。风太郎和他的妹妹濑叶经常挨饿。某天父亲替风太郎找到一个收入很高的兼职，对方是最近搬来一户叫做中野家的富豪人家。因为女儿的成绩很差，为此聘请风太郎作为家庭教师进行指导，对方也是高中生并转学进风太郎的学校；然而中野家的女儿居然是同卵五胞胎姐妹，分别是一花、二乃、三玖、四叶和五月。外貌相同的五胞胎姐妹拥有各种各样的个性，但同样都对学习抱持无所谓的态度。这些女孩们对于风太郎保持排外的意识，但风太郎仍勤奋顽强地说服并推动这些女孩们提升课业能力。



由漫画改编而拉的TV版动画第一季于今年1月10日开始播出，全12话。



动画主要制作人员如下：



原作：春场葱（讲谈社《周刊少年Magazine》连载中）

监督：桑原智

系列构成：大知庆一郎

角色设计：中村路之将、雅乐雅

道具设计：荻野美希、川石哲也

美术监督：齐藤雅己

色彩设计：油谷由美

摄影监督：染谷和正（T2studio）

编辑：内田涉（Conquest）

音响监督：平光琢也

音乐：田渕夏海、中村巴奈重、樱井美希

动画制作：手冢Production



动画主要声优如下：



上杉风太郎 cv 松冈祯丞

中野一花 cv 花泽香菜

中野二乃 cv 竹达彩奈

中野三玖 cv 伊藤美来

中野四葉 cv 佐仓绫音

中野五月 cv 水濑祈

上杉濑叶 cv 高森奈津美

上杉勇也 cv 日野聪





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