上海环球港扬帆起航-《航海王》中国大陆官方授权主题咖啡快闪店正式开幕

2019年11月29日上午，由《航海王》动画中国地区版权总代理SKYMAX MEDIA LIMITED（天弘传媒）授权、东映动画株式会社监修、上海馨善文化传播有限公司全力打造的《航海王》官方授权主题咖啡快闪店举办了开幕式。

作品简介

航海王《ONE PIECE》是日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品，在《周刊 少年Jump》1997年34号开始连载。1999年开始播放电视版航海王。到现在为止播放至900多集。航海王漫画的出版和电视播放在亚洲、欧洲一直保持很高的人气。2019年是航海王动画20周年。

「ONE PIECE」是航海王故事中的「大密宝」的意思。 有个男人他拥有一切财富、名望和权势，他就是 “海盗王”高路德.罗杰。他在临死前说过这样一句话：让全世界的人都奔向大海。想要我的财宝吗？想要的话就拿去吧…。这个世界迎来了“大海盗时代”。

10年后，蒙奇.D.路飞为了完成当年为救他而失去一条手 臂的“四皇”之一的“红发”杰克斯之间的约定而踏上了征程。在遥远的路途中，寻找志向，信念相投的伙伴， 一起进入“伟大航线”，成为“海盗王”。

开幕仪式

由《航海王》动画中国地区版权总代理SKYMAX MEDIA LIMITED（天弘传媒）授权、东映动画株式会社监修、上海馨善文化传播有限公司全力打造的《航海王》官方授权主题咖啡快闪店开幕式于2019年11月29日于环球港鹰集咖啡店内举行。

开幕式现场，依次由SKYMAX MEDIA LIMITED品牌部负责人雷春香女士、上海馨善文化传播有限公司副总经理朱一旭女士、鹰集咖啡CEO王骏桃先生在开幕式上进行了发言，并且表达了对本次主题咖啡店的期待和祝愿，最后由SKYMAX MEDIA LIMITED、馨善文化、鹰集咖啡派出的代表共同切下极具代表性的恶魔果实蛋糕，在航海王动画20周年之际，与在场的媒体嘉宾一起扬帆起航，开启为期45天的航程。

店铺主题

本次合作是《航海王》在中国大陆地区首次官方授权的主题咖啡快闪店，推出活动期间所有主题餐点（含餐具）均可以带走多次使用，更首次推出高颜值恶魔果实限量慕斯蛋糕（bilibili会员购馨善文化企业店独家进行预售）。期待可以带给航海王粉丝们意想不到的体验与惊喜。

地理位置

主题咖啡店位于上海市普陀区中山北路3300号月星环球港一层L1150-53号鹰集咖啡

上海最大商场。总面积48万平方米，并拥有上海最大的屋顶花园（3万平方米），同时也是配置停车位最多的购物中心（2200个）。

上海环球港，坐落于上海市普陀、长宁2区交界处，东接凯旋路，西邻中山北路和内环高架，南靠宁夏路。轨道交通3号、4号、13号线直达环球港，附近还有11号线地铁站和内环高架双向匝道。同时，由于中山北路和内环高架是南京方向和杭州方向旅客通往上海两大国际机场的重要干线，内联外通的交通条件，使得环球港成为集聚人流的综合交通枢纽。

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店铺特色

1、以“航海王One Piece”为主题，打造“拍照打卡、休闲购物、美食餐饮”为一体的全方位店铺，力求完美呈现“航海王”的主题感。

2、精心设计多款主题餐饮，满足不同人群需求，不仅贴合主题也非常美味哦！带上三五好友点上几份“主题套餐”：品尝草帽·启航，搭配宾克斯的咖啡，或者隐藏的印记，再来一份大航海时代，体验一下“航海王”伙伴的乐趣吧。吃完喝完能把这限定的餐具一起带走，拿回家再回味一下出海的感觉。当然，每天会有幸运小伙伴可以获得贝利币，先到先得。

3、大量航海王正版周边以及为国内粉丝精心打造的专属限定周边（仅限中国大陆地区），也同样精彩、不容错过。

4、蛋糕岛大幅主题灯箱海报；全员集合拍照留念，沙滩、石子、宝藏等等，更多等你探索发现。

预约情报

B站会员购预约地址：https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=22446

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关于馨善文化

上海馨善文化传播有限公司是一家致力于品牌管理及IP一体化运营的综合公司。此前经手的IP有《樱桃小丸子》、《酷MA萌》、《美少女战士》、《火影忍者》、《魔卡少女樱》、《小王子》等等。此次获得航海王中国大陆地区首次主题咖啡快闪活动的官方授权，在航海王动画20周年之际，为航海王的粉丝带来特别的体验。从线下店铺内的展示拍照打卡，近100个sku新品周边，到每一款精心为粉丝准备的主题餐品，尤其是定制款的恶魔果实限量蛋糕，既高颜值又口感爆棚。同时，所有主题餐具统统可以带走多次使用。