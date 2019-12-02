为《瑞克和莫蒂》联手地表最强字幕组 AcFun “为爱买单”

新一季《瑞克和莫蒂》的热映，再次引发了粉丝们对这部超高分神番的狂热追捧。作为第四季的独家播放平台，AcFun也是妥妥地吸引了一大波关注，受到了用户们的一致夸赞。

不过，心细如发的A站也敏锐地注意到了粉丝对剧集翻译的评价：机翻风浓重、不够味儿、影响对各项脑洞的理解……更有部分粉丝直接拿出了电波字幕组的往期作品作为译制示范。面对这些，A站不仅没有回避，而且居然官方回应了。

作为R&M国内爱好者推崇备至的字幕组，成立于2012年的电波字幕组翻译过《欢乐一家亲》、《发展受阻》、《了不起的盖茨比》、《少年派的奇幻漂流》等多部经典剧集与卖座电影，实力广受好评。他们在前三季《瑞克和莫蒂》中做出的精彩翻译更是受到了国内R&M爱好者们的一致赞誉，译制精准、对剧集里的梗解读透彻、对国外文化领悟透彻等一系列特点让他们拥有了大批拥趸。而他们也为《瑞克和莫蒂》被更多国人所获知、喜欢和推崇做出了突出的推广贡献。

但贡献不代表合法，民间翻译毕竟还是属于侵权内容。11月23日，由于版权等问题，电波字幕组宣布不再译制《瑞克和莫蒂》相关内容，这在微博、知乎等平台引起了轩然大波，铁粉们感叹恐怕再也看不到那么优秀的字幕翻译。

好在并没有让粉丝们担心太久!12月1日，AcFun与电波字幕组联合宣布双方达成深度合作，电波字幕组将为AcFun提供《瑞克和莫蒂》第四季的翻译支持，优质翻译内容与正版剧集版权的问题得到了完美解决。在官方确认合作消息之后，可谓一石激起千层浪，光是电波字幕组的官方微博点赞就超过了2万人次，转发突破1.6万次，相关微博话题阅读量一日上涨近两千万，传播热度与近期社会热点齐名，《瑞克和莫蒂》在国内成功出圈!

此次出圈改变了过去民间字幕组纯靠兴趣爱好维持运营，无法作为正常的盈利手段，还常常陷入侵权泥潭的旧状。官方合作让字幕组既保证了权益，又能将更多时间与精力投入到译制中。同时，与官方平台的合作也让字幕组拥有了更多走向台前的机遇，有机会赢取更大市场的肯定;而光明的市场前景也必然会带回更优质的条件反哺团队，为字幕组的未来发展打下良好基础。

AcFun能积极吸纳电波团队，既优化了自身内容，也满足了站内用户对品质剧集的需求，更是一次对粉丝要求的积极回应。这次的大胆试水，显露出AcFun关注用户、关注优质内容的决心与行动力。认真倾听用户心声，主动接纳建议与意见，并且愿意为之付出实际行动，让我们看到了一个向着ACG硬核社区不断前行的A站，上演一波“实力宠粉”。

作为《瑞克和莫蒂》爱好者的粉丝们，此次不仅能在官方渠道同步观看到免费的新一季剧集，还能通过精准的翻译充分get到每一个脑洞爆梗的瞬间，感受那延续了三季的“内味儿”，简直不要太开心!