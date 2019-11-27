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漫画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》单行本将推出三部OAD

资讯 musquall 2019年11月27日 16:43

      周二（11月27日），TV版动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事（日语：転生したらスライムだった件，简称転スラ）》在其官方网站宣布，动画将再推出三部原创动画DVD（OAD），这些OAD将分别随漫画单行本第14、15、16卷发售。

漫画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》单行本将推出三部OAD 资讯 第1张



      原作轻小说作者伏濑专门为这三部动画创作了新的故事。在英格西亚王国的自由学园里，利姆露作为教师教导静的学生们。自由学园有个每年惯例——野外训练。这个管理要求学生们一边旅行到目的地一边在实地学习战斗的方法……

漫画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》单行本将推出三部OAD 资讯 第2张

      漫画单行本第14卷将在明年3月27日发售，第15卷和第16卷的发售日期会在之后公布。在次之前，漫画单行本第12卷和第13卷也都赠送了OAD。

漫画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》单行本将推出三部OAD 资讯 第3张

      漫画改编自伏濑创作、みっつばー插画的轻小说《关于我转生后成为史莱姆的那件事（日语：転生したらスライムだった件，简称転スラ）》。轻小说已经被改编成同名TV版动画。动画已经于2018年10月开始播出，全长25话。动画也已经确定将推出第二季，第二季将在2020年播出。轻小说的新外传漫画《転生したらスライムだった件 異聞 ～魔国暮らしのトリニティ～》已经于3月16日在Niconico静画内的“水曜日のシリウス”开始连载。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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