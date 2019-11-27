动画《怕痛的我，把防御力点满就对了》公布追加声优一名

周二（11月27日），TV版动画《怕痛的我，把防御力点满就对了（日语：痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。）》在其官方网站公布了动画的一名追加声优。

カナデ（奏）由声优新井里美负责配音。奏是一名有着中性面孔、具有出色的记忆力的天才男孩。



动画将于明年1月在AT-X、ABC TV、东京MX、爱知电视台和BS11播出，动画也会通过d Anime Store在网络播出。



动画宣传片







动画由本渡枫为主角メイプル（梅普露）配音。野口瑠璃子将为角色サリー（萨利）配音。







动画主要制作人员如下：



原作：夕蜜柑（KADOKAWA BOOKS《怕痛的我，把防御力点满就对了》/ KADOKAWA刊）

角色原案：狐印

监督：大沼心、湊未來

系列构成：志茂文彦

角色设计・总作画监督：平田和也

动画制作：SILVER LINK.



动画改编自为夕蜜柑原作、狐印插画的同名轻小说。轻小说于2016年5月在轻小说投稿网站“成为小说家” 上连载。书籍版由角川书籍出版。漫画版由おいもとじろう 作画，在角川杂志《月刊漫画Ace》2018年7月刊开始连载。



系列也确定将进行手机游戏改编。手机游戏名为《痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。～らいんうぉーず！～》，是一款塔防类游戏，游戏平台是iOS和安卓。





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