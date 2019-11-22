TV动画《number24》2020年1月18日开播

TV动画《number24》的播出时间确定，2020年1月8日TOKYO MX、KBS京都、Sun TV、爱知电视台、BS日本、NCC长崎文化放送等台顺次播出。
12月28日将在东京グランドシネマサンシャイン举行先行上映会，届时声优河西健吾、铃木崚汰、柳田淳一、小松昌平、田所阳向、兴津和幸将参加此次上映会并登台。动画以关西的大学橄榄球为题材，描绘友情与热血的战斗。
CAST
柚木夏纱：河西健吾
真行寺清一郎：铃木崚汰
上丘伊吹：柳田淳一
都留靖也：小松昌平
真白优：村濑步
财津岳十：田所阳向
由布郁斗：立花慎之介
内梨大成：古川慎
伊森・泰勒：兴津和幸
齐藤风雅：儿玉卓也
吴羽小鸟：天崎滉平
津津乐弥生：市川苍
近卫素直：小野将梦
佐佐木通玄：村岛慎之介
庞萨克雷克・犹涅：九埜りゅうま
山田宗介：谷口淳志
鹈翔太：梶原岳人
日高拓海：矢野奖吾
李洪浜：井上雄贵
染谷诚：熊谷健太郎
东坂虎之进：神原大地
是枝裕树：小林正典
后藤亚斗梦：石狩勇气
玉城莲：千叶瑞己
石神真也：叶山雄太
本乡圆：齐藤壮马
本乡主鹰：石川界人
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