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TV动画《number24》2020年1月18日开播

资讯 十月轻舞 2019年11月22日 10:00


　　TV动画《number24》的播出时间确定，2020年1月8日TOKYO MX、KBS京都、Sun TV、爱知电视台、BS日本、NCC长崎文化放送等台顺次播出。

TV动画《number24》2020年1月18日开播 资讯 第1张

　　12月28日将在东京グランドシネマサンシャイン举行先行上映会，届时声优河西健吾、铃木崚汰、柳田淳一、小松昌平、田所阳向、兴津和幸将参加此次上映会并登台。动画以关西的大学橄榄球为题材，描绘友情与热血的战斗。

 TV动画《number24》2020年1月18日开播 资讯 第2张

CAST

柚木夏纱：河西健吾

真行寺清一郎：铃木崚汰

上丘伊吹：柳田淳一

都留靖也：小松昌平

真白优：村濑步

财津岳十：田所阳向

由布郁斗：立花慎之介

内梨大成：古川慎

伊森・泰勒：兴津和幸

齐藤风雅：儿玉卓也

吴羽小鸟：天崎滉平

津津乐弥生：市川苍

近卫素直：小野将梦

佐佐木通玄：村岛慎之介

庞萨克雷克・犹涅：九埜りゅうま

山田宗介：谷口淳志

鹈翔太：梶原岳人

日高拓海：矢野奖吾

李洪浜：井上雄贵

染谷诚：熊谷健太郎

东坂虎之进：神原大地

是枝裕树：小林正典

后藤亚斗梦：石狩勇气

玉城莲：千叶瑞己

石神真也：叶山雄太

本乡圆：齐藤壮马

本乡主鹰：石川界人

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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