动画《虚构推理》具体播出时间公布

周四（11月21日），TV版动画《虚构推理（日语：虚構推理）》在其官方网站公布了动画的第二张关键视觉图、具体播出时间、新追加声优，并播放了两部动画的宣传广告。



第二张关键视觉图



具体播出时间：



朝日电视台 1月11日起每周六25：30～

MBS 1月11日起每周六26：38～

BS日电视台 1月14日起每周二24：00～

网络播出：dアニメストア、GYAO!等



动画的宣传广告











动画宣传片







动画追加声优如下：



樱川六花 cv 佐古真弓

怪异们

河童 cv 下山吉光

落武者 cv 下山吉光

狛犬（白・黒） cv 本山かおり、塙真奈美

化け狸 cv 後藤ヒロキ

牛のあやかし cv 下山吉光

ヌシの大蛇 cv 宮田幸季

夜雀 cv 前田玲奈

山のあやかし cv 本山かおり、前田玲奈

妖狐 cv 本山かおり、塙真奈美

がしゃどくろ

木魂の源一郎 cv 飛田展男

くだん

化け猫 cv 大南悠







动画的主要制作人员如下：



原作：城平京（讲谈社TAIGA刊）

漫画：片濑茶柴（讲谈社《少年Magazine R》连载）

监督：后藤圭二

系列构成：高木登

角色设计・总作画监督：本多孝敏

动画制作：Brain's Base

出品：NAS



动画主要声优如下：



岩永琴子 cv 鬼头明里

樱川九郎 cv 宫野真守

弓原纱季 cv 福圆美里

七濑花凛 cv 上坂堇

寺田刑警 cv 滨田贤二

樱川六花 cv 佐古真弓



《虚构推理》是由城平京创作的一部轻小说，初版名称为《虚构推理 钢人七濑》。漫画版由片濑茶柴作画，于2015年4月20日起在讲谈社杂志《少年Magazine R》上开始连载，目前仍在连载中，单行本已出版9卷。



剧情简介：



在深夜手持钢筋袭击人的亡灵“钢人七濑”，是一个都市传说，还是真正的亡灵？成为妖怪们的智慧之神的巫女的美少女岩永琴子与之对抗。为了消灭人们的想象力所产生的可怕的妖怪，琴子需要用谎言去掩盖真相。琴子的空前绝后的推理到底成功吗？





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