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动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开

资讯 十月轻舞 2019年11月22日 09:35


　　根据城平京原作、片濑茶柴作画的漫画《虚构推理》改编的同名TV动画第二弹视觉图及追加声优公开。

动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开 资讯 第1张

　　电视动画《虚构推理》将于2020年1月11日在朝日电视台、MBS台开播、1月14日起在BS日本开播。第2弹视觉图中描绘了鬼头明里配音的岩永琴子、宮野真守配音的樱川九郎、福圆美里配音的弓原纱季、上坂堇配音的七濑花凛、浜田贤二配音的寺田刑警被各种妖怪包围的样子。

樱川六花ＣＶ佐古真弓

动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开 资讯 第2张

动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开 资讯 第3张

　　追加声优佐古真弓将为樱川六花配音。此外，妖怪们的声优有下山吉光、山本香织、塙真奈美、后藤弘树、宮田幸季、前田玲奈、飛田展男、大南悠。《虚构推理》是由城平京创作的一部轻小说，初版名称为《虚构推理 钢人七濑》。漫画版由片濑茶柴作画，于2015年4月20日起在讲谈社杂志《少年Magazine R》上开始连载，目前仍在连载中。

妖怪们

动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开 资讯 第4张

剧情简介：

      在深夜手持钢筋袭击人的亡灵“钢人七濑”，是一个都市传说，还是真正的亡灵？成为妖怪们的智慧之神的巫女的美少女岩永琴子与之对抗。为了消灭人们的想象力所产生的可怕的妖怪，琴子需要用谎言去掩盖真相。琴子的空前绝后的推理到底成功吗？

 动画《虚构推理》第2弹视觉图&追加声优公开 资讯 第5张

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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