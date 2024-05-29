《全职高手》小说完结十周年，瑞士国家旅游局宣布叶修将担任“瑞士旅游探路员”

5月29日,阅文集团携手瑞士国家旅游局共同宣布,将发起“全职高手:25年相约苏黎世计划”,开展为期一年的深度海外文旅营销活动,其中,《全职高手》主角叶修还将担任2025年“瑞士旅游探路员”,这一天也是叶修的生日。此番合作不仅呼应了中国和瑞士建交75周年的特殊节点,也呼应了《全职高手》原著中2025年在瑞士苏黎世举办的世界荣耀锦标赛,这是原作留给读者最具想象空间的情节,也是粉丝和《全职高手》最重量级的“约定”。

《全职高手》是阅文集团白金作家蝴蝶蓝创作的一部电竞题材网络小说,于2011年开始在起点中文网连载,是网络文学史上第一部“千盟”作品(“盟主”过千人的网络小说为“千盟”,“盟主”是指在一本书上消费达1000元人民币的读者的称号),2014年完结。

在小说中,2025年,叶修将作为领队带领国家队奔赴苏黎世参赛。在各大社交平台上,《全职高手》的粉丝们已经开始规划行程攻略。“苏黎世见”已经成为今年生日月粉丝之间的标准问候语。

今年恰逢《全职高手》完结十周年。十年间,《全职高手》以网文为原点,先后进行了出版、漫画、动画、动画大电影、网剧、舞台剧、游戏、周边衍生品等多种改编。立足全产业链的长线开发,让《全职高手》保持长青的生命力和影响力,坐稳电竞网文第一IP的交椅。2017年,《全职高手》第一季动画播出,曾创下上线24小时全网播放量破1亿的记录。主角叶修的商业影响力更是在十年间遍布金融、科技、汽车、餐饮、体育、日化等领域。近日在杭州落地的叶修生日主题线下快闪店,一天的销售额就超过百万元,显示出超强的“带货”能力。

《全职高手》也是粉丝最长情的IP之一。叶修的粉丝每年都会在529组织庆生活动,上海外滩、广州小蛮腰、杭州钱江新城、纽约时代广场、香港铜锣湾都曾成为“为叶修庆生”的打卡点。粉丝对叶修的爱,也从最初的纪念,逐渐延展到以偶像之名开展更多公益活动。2017年起,由粉丝自发组成的“叶修生贺组”就开始以“叶修”的名义与免费午餐项目合作,支持乡村孩子免费午餐计划,目前,“叶修生贺组”在免费午餐累计捐赠已经突破了156万。叶修粉丝们还参与修建乡村公路、资助贫困学生、捐助口罩等。

深厚的粉丝根基和成功的IP开发,让《全职高手》和叶修不仅成为国内长青IP,更是逐渐走向全球。2015年,《全职高手》登陆日本,由日本三大出版社之一的Libre出版《全职高手》日文版,下载量超过3000万次。2017年,《全职高手》英文版上线起点国际WebNovel,迄今阅读量突破1.3亿。2019年起,动画电影《全职高手之巅峰荣耀》陆续在菲律宾、新加坡、日本等9个国家及地区上映。2021年,《全职高手》同名漫画在日本Piccoma平台上线,长居人气榜TOP3,平台累计点赞超618万。2024年,“叶修”还获得阅文全球华语IP盛典“最具影响力IP角色”荣誉。《全职高手》漫画版也接连授权葡萄牙语、德语、泰语、越南语实体出版。

《全职高手》和叶修一同走过的十年,也是电竞在中国从小众爱好走向大众视野的十年。2023年杭州亚运会,电竞成为正式比赛项目。今年5月,阅文集团携《全职高手》等IP参加大阪comic-con展会,多位来自日本的全职高手粉丝也表示,热爱这部作品正是因为被叶修的热血和励志感染。作为电竞第一IP,《全职高手》和叶修身上的竞技精神,已经跨越时间和地域,对更多人产生影响。