《鬼灯的冷彻》新作OAD动画随单行本30卷发售

日本漫画家江口夏实的漫画作品《鬼灯的冷彻》新作OAD动画的先行上映会将于12月7日在东京TOHOシネマズ 上野举行。

《动画 鬼灯的冷彻 “地狱大鉴赏会&Talk Show”in上野》活动中将先行放映计划于2020年3月23日随《鬼灯的冷彻》30卷限定发售的新作OAD动画「けっこう毛だらけ猫灰だらけ」「よきにはからえ」。鬼灯的声优安元洋贵以及小判官的声优杉山纪彰将出席此次活动。

连载于讲谈社旗下漫画杂志《Morning》的漫画《鬼灯的冷彻》讲述了在广大的地狱中，阎王的第一辅佐官鬼灯等地狱众人的快乐日常，TV动画已播出两季。

剧情简介

在故事里的那个世界存在着天国和地狱，地狱被分为八大地狱和八寒地狱两部分，其中更是划分了二百七十二个精细的部署，战后的人口爆发，恶灵（贞子一类的）的凶暴化， 那个世界陷入了前所示闻的混乱之中。不管是这个世界还是那个世界，处理此等问题的就是冷静的善后工作负责人，但是—如此杰出的幕后人物却比各种领袖角色稀少多了。阎罗王手下的第一补佐官・鬼灯就是处理善后的鬼神，作为抖S的鬼灯的地狱日常生活开始了……

“冷彻”指不被感情所左右能冷静客观透彻的看待事物。

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