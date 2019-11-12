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漫画《青春水球社》将在两话后完结

资讯 musquall 2019年11月12日 16:30

      周一（11月11日）出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》今年第50期宣布，小林雏漫画《青春水球社》将在两话后完结。漫画的下一话将会在杂志2020年第一期刊登。如果不出意外，漫画将会在12月9日出版的杂志2020年第2、3期合刊上完结。

漫画《青春水球社》将在两话后完结 资讯

      《青春水球社（日语：（ハンツー×トラッシュ））》是日本漫画家小林雏的青年漫画作品。漫画在讲谈社杂志《周刊Young Magazine》2012年34期开始连载。故事讲述普通的高中生滨路洋平被前辈以“部里的女孩子可以随便摸随便揉”劝诱到水球部，由此开始了梦幻般的社团生活。

      漫画曾被改编成OAD动画。OAD第1弹随2015年10月6日出版的漫画第8卷限定版发售，第2弹随2016年6月6日出版的漫画第10卷限定版发售。2016年11月4日发售的漫画单行本第11卷限定版赠送了第三部OAD动画。

动画主要制作人员如下：

监督：斋藤久
角色设计：浅野直之

动画的主要声优如下：

滨路洋平 cv 内田雄马
萩原千圣 cv 内田真礼
美好真奈美 cv 伊藤静
篠崎舞衣 cv 久保由利香
速水真纪 cv 山北早纪
中岛 cv 松本健太


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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