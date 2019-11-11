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TV版动画《猫娘乐园》将在2020年1月播出

资讯 musquall 2019年11月11日 15:45

      周日（11月10日)，在北京举办的“BICAF2019国际动漫展”上，NEKO WORKs宣布，游戏《猫娘乐园》将被改编成TV版动画，计划于2020年1月在东京MX、BS11和AT-X以及中国播出。

TV版动画《猫娘乐园》将在2020年1月播出 资讯 第1张

      动画的第一集已经于7月6日在洛杉矶的“AnimeExpo”上播出。

动画主要制作人员如下：

原作：NEKO WORKs
监督：山本靖贵
系列构成：杂破业
角色设计：平野勇一
音乐：立山秋航
动画制作：FelixFilm

动画主要声优如下：

巧克力 cv 八木侑纪
香草 cv 佐伯伊织
红豆 cv 井泽诗织
枫 cv 伊藤美来
桂 cv 野口百合
椰子 cv 水谷麻铃
水无月时雨 cv M·A·O
水无月嘉祥 cv 立花慎之介
？？？ cv 森岛优花

      游戏的漫画版由Tam-U负责作画，于角川杂志《电击G's漫画》2018年7月刊至2019年1月刊连载。

      国人画师Sayori和NEKO WORKs的成人电子小说类游戏《Nekopara》曾推出过动画众筹活动。活动在2017年3月结束，共筹款1049552美元。OVA动画已经登录Steam平台，也发售了实体版。

      游戏《Nekopara》第一卷于2014年12月30日通过steam在PC上发售。游戏第0卷（Fandisc）在2015年8月17日通过steam在PC上发售。第2卷于2016年2月20日通过steam在PC上发售。第3卷在2016年5月26日发售。

TV版动画《猫娘乐园》将在2020年1月播出 资讯 第2张

      众筹制作的OVA动画于2017年2月16日截止，共筹集资金超过100万美元。OVA于2018年7月27日起全球播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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