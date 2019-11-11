TV版动画《猫娘乐园》将在2020年1月播出

周日（11月10日)，在北京举办的“BICAF2019国际动漫展”上，NEKO WORKs宣布，游戏《猫娘乐园》将被改编成TV版动画，计划于2020年1月在东京MX、BS11和AT-X以及中国播出。



动画的第一集已经于7月6日在洛杉矶的“AnimeExpo”上播出。



动画主要制作人员如下：



原作：NEKO WORKs

监督：山本靖贵

系列构成：杂破业

角色设计：平野勇一

音乐：立山秋航

动画制作：FelixFilm



动画主要声优如下：



巧克力 cv 八木侑纪

香草 cv 佐伯伊织

红豆 cv 井泽诗织

枫 cv 伊藤美来

桂 cv 野口百合

椰子 cv 水谷麻铃

水无月时雨 cv M·A·O

水无月嘉祥 cv 立花慎之介

？？？ cv 森岛优花



游戏的漫画版由Tam-U负责作画，于角川杂志《电击G's漫画》2018年7月刊至2019年1月刊连载。



国人画师Sayori和NEKO WORKs的成人电子小说类游戏《Nekopara》曾推出过动画众筹活动。活动在2017年3月结束，共筹款1049552美元。OVA动画已经登录Steam平台，也发售了实体版。



游戏《Nekopara》第一卷于2014年12月30日通过steam在PC上发售。游戏第0卷（Fandisc）在2015年8月17日通过steam在PC上发售。第2卷于2016年2月20日通过steam在PC上发售。第3卷在2016年5月26日发售。



众筹制作的OVA动画于2017年2月16日截止，共筹集资金超过100万美元。OVA于2018年7月27日起全球播出。





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