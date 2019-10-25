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漫画版《HUMAN LOST 人间失格》完结

资讯 musquall 2019年10月25日 11:30

      今日（10月25日）出版的讲谈社杂志《月刊Afternoon》今年12月刊刊登了高城隆介绘画的漫画版《HUMAN LOST 人间失格》的最终话，宣告这部漫画就此完结

漫画版《HUMAN LOST 人间失格》完结 资讯 第1张



      这部漫画改编自同名剧场版动画，于今年6月25日起在讲谈社杂志《月刊Afternoon》上连载。漫画共5话，单行本将在11月22日发售。

漫画版《HUMAN LOST 人间失格》完结 资讯 第2张

      剧场版动画《HUMAN LOST 人间失格》是一部以太宰治的小说《人间失格》为原案，由木崎文智执导、冲方丁编剧、Polygon Pictures制作的科学幻想、赛博朋克动画。

故事简介：

由于医疗革命而克服了“死亡”的昭和111年的东京——
人们在体内的“纳米机器”以及通过“网络”管理这些机器的“S.H.E.L.L.”体制的支配下，得到了“不会得病，无须处理伤口，保证120岁的寿命，无病无灾而且长寿”的约定。但这一终极的社会系统，却在国家中诞生出了种种的歪曲。从未填补的经济差距，不死带来的伦理败坏，重度的环境污染，以及从S.H.E.L.L.中脱离而异形化的“人间失格现象”……。
日本在文明的再生与崩溃这两种可能性之间大幅地动摇。
大气污染蔓延的环状16号线外侧（Outside）——一六。沉溺于药物而怠惰地生活的“大庭叶藏”，某天跟着与暴走集团共同行动的神秘男人“堀木正雄”一起，参加了向特权阶级居住的环状7号线内侧（Inside）的突击，并被卷入了激烈的斗争当中。在那里遭遇了人间失格的异形体——“失格体”的叶藏，被隶属于对失格体机关“比目鱼”、拥有不可思议力量的少女“柊美子”所救，并得知了自己也拥有异于常人的力量——
堕落与死亡。生存与希望。男人被命运所玩弄，撕裂胸膛，呐喊。
愤怒。悲伤。怜悯——被绝望所吞噬，伴随着血与泪，大庭叶藏化身为“鬼”。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
你身为人类，是合格，还是失格——

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