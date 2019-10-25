LisAni！LIVE空降北京漫展！BICAF现场即将燃爆开演！

顶级动漫LIVE盛典大陆首演 金曲不断等你应援到力竭

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创刊于2010年4月的《LisAni！》作为日本最具指标性的动漫音乐杂志，网络、电视节目节目不断，每年在日本武道馆万人级的《LisAni！LIVE》现场座无虚席，可谓是ACG爱好者一年一度、趋之若鹜的LIVE盛典！在今年正式迎来了第十年《LisAni！LIVE》在日本已经积累了着实的人气与声望，近年来更是积极开拓更广阔的市场！相继在亚洲城市举办《LisAni！LIVE》并收获了一致的好评！









终于，「LisAni！LIVE BEIJING」将于今年11月首次进军中国大陆，并将于11月9日在北京开展的BICAF国际动漫展主舞台与大家正式见面！超in的嘉宾团将为内地粉丝献上令人热血沸腾的LIVE体验！你耳熟能详的作品如《刀剑神域》《Fate/Zero》《LoveLive!》等一系列作品都有机会听到原声LIVE！你还在等什么呢？挥舞起手中的荧光棒肆意沉浸在这场「LisAni！LIVE BEIJING」超嗨的公演中吧！









ACG大热人气偶像巅峰集结 Sphere见面会甜蜜来袭

作为在中国大陆的首次公演，「LisAni！LIVE BEIJING」此次派出几大“武林高手”前来助阵，大有日漫ACG圈内的“华山论剑”之势！不负广大动漫迷们的翘首期盼，由寿美菜子、高垣彩阳、户松遥、丰崎爱生组成的超人气4人声优女团Sphere，日本知名声优歌手新田惠海，日本超人气动漫歌姬春奈露娜、日本新势力声优歌手Machico，亚洲人气Coser 、新声代歌手黎狱等轮番上阵，将为大家献上大热动漫作品的经典原声！堪称顶配的超华丽阵容加上耳熟能详的动漫热作串烧，可谓是高手过招、让你惊掉下巴！相信亲临现场的你，绝对会觉得不虚此行、值回票价！





在「LisAni！LIVE BEIJING」的演出之后，还会在11月10日的BICAF国际动漫展现场举办超人气4人声优女团Sphere等艺人的专场见面活动！刚好组合成立10周年期间，Sphere终于有机会合体来到北京，首次以组合形式与中国的粉们见面！有没有很激动？值得一提的是Sphere见面会上，互动问答的问题将由你们提出！她们也将在现场一一解答！在此之前记得关注BICAF官方微博或其他社交账号追踪有关于Sphere的最新资讯哦！









「LisAni！LIVE BEIJING」将于11月9日正式登陆BICAF国际动漫展主舞台，目前门票已于各大售票平台全线开卖，是否已经按耐不住心动想要快快来到现场体验一把国民级动漫LIVE的高燃魅力？那就火速前去抢票吧！让我们与BICAF一起，在「LisAni！LIVE BEIJING」与你期待已久的偶像见面！聆听这个秋天最难忘的热力激情，尽情燃烧你的动漫之魂！