《天气之子》爱可以做到的事情还有什么？

爱可以做到的事情还有什么？

坂田家









继创下历史性观影大热潮的《你的名字。》之后，日本知名动画导演新海诚时隔三年带来了万众期待的新作品——《天气之子》。这部作品延续了新海诚过往的电影美学，同样以高水准的制作、唯美的电影画面和细腻的情感表达吸引了众人的视线。

故事围绕着原本一无所有的少年和少女展开。高一那年夏天，帆高逃离生活的小岛来到东京。东京连日降雨不断，在熙熙攘攘的大都市一角，他遇到了拥有不可思议能力的少女阳菜。只要祈祷，她就能让天空放晴。神明像是给了一束光，让他们一眼望到底的人生开始生辉。在命运的面前，爱和勇气可以做到什么？

没有小心翼翼，没有揣度讨好，新海诚在《天气之子》里投入了自己的真情实感。新海诚知道新宿原本的美，知道都市天空独特的光芒，也知道人的情绪的色彩。在他的光影世界里，世界的姿态是保有本心的。在这场忠于内心的冒险中，少年遇到少女的故事依然保存着最美好的纯度。在十几岁的年纪里，渴望长大成人的冲动，无法自拔的哭泣，最纯真的内心，最奋不顾身的勇气，不顾一切也要见上一面的人，倾尽所有的爱和奔跑，都让人为之动容。仿佛只有在这样的世界里，爱和勇气才是自由的。

《天气之子》于2019年7月19日在日本上映，上映34天便迈入百亿日元票房电影行列，在日本影史票房榜上留下一席之位。影片将代表日本角逐第92届奥斯卡金像奖最佳国际电影，国内也已确定引进上映。随着电影的热潮，由新海诚亲笔撰写的原作小说也备受瞩目。为了让小说里的每个瞬间成为不亚于电影的场面，新海诚补充了很多电影没有的描写。在纸上的世界里按下暂停键，体会不一样的心灵触动吧。

书名 《天气之子》

ISBN 978-7-5 500 -3 356 - 6

定价 42.00元

出版社 百花洲文艺出版社

作者 （日）新海 诚/著 林青华/译

开本 大 32K

页数 240页

装帧 精装

赠品明细 【随书附赠】大尺寸海报 【首刷限定】精美色纸

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内容简介

高一那年的夏天，帆高离家出走，出岛来到东京。东京连日降雨不断，在熙熙攘攘的大都市一角，帆高遇到了拥有不可思议能力的少女阳菜。“从现在开始会放晴。”只要祈祷，她就能让天空放晴。在气候调节失控的时代，被命运捉弄的少年和少女选择了自己的生活方式。

目录

序 章 听你说过的故事

第一章 出岛的少年

第二章 大人们

第三章 再会·楼顶·耀眼的城市

第四章 百分之百的晴天女子

第五章 天气和人和幸福

第六章 天空的彼岸

第七章 发觉

第八章 最后的夜晚

第九章 晴天

第十章 爱可以做到的事情

第十一章 比蓝天更重要

终 章 不要紧

后记

解说

作者介绍

新海 诚：日本动画导演，1973年生于日本长野县。2002年，凭着几乎独立制作的短篇动画《星之声》得到广泛关注，之后陆续推出了《云之彼端，约定的地方》《秒速五厘米》《追逐繁星的孩子》《言叶之庭》，在日本国内乃至海外获得诸多荣誉。2016年上映的《你的名字。》创下历史性的大热潮。亲自撰写的电影改编小说《秒速五厘米》《言叶之庭》《你的名字。》也得到极高的评价。

产品推荐语

继《你的名字。》之后，日本知名动画导演新海诚新作！

同名电影日本票房突破百亿日元，国内确定引进上映。

新海诚导演亲笔撰写原作小说，人气乐队RADWIMPS主唱野田洋次郎倾情担当解说。

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编辑推荐语

本书是2019年由新海诚执导的长篇动画电影《天气之子》的原作小说，小说延续了新海诚电影美学的风格，以第一人称从不同人物的视角出发展开故事，补充了大量电影里没有的人物独白，丰富了《天气之子》整个故事的层次，并邀请到人气乐队RADWIMPS主唱、负责《天气之子》配乐的野田洋次郎担当解说，分享了电影和小说幕后的故事。

文摘

三月下着雨的天空里，久久回荡着渡轮告知起航的汽笛声。

巨大的船体推开海水，沉重的震动从臀部传到全身。

我的船票是最接近船底的二等舱。到东京需要航行十个多小时，抵达时将是夜晚。此生我是第二次搭乘这艘渡轮前往东京。我站起来，走向通往露天甲板的梯子。

学校里流传着关于我的种种说法，诸如“据说那家伙有前科”“据说警方仍在追捕他”之类的，都源于两年半前在东京发生的事情。流言本身奈何不了我（我觉得会出现风言风语也是理所当然的），但那年夏天在东京经历过的事，我从未和岛上的人聊过。虽然提过只言片语，但真正重要的事情，我对父母、朋友或警方都没有说过。如今十八岁的我心怀着那年夏天发生的全部事情，再次前往东京。

这次是为了在那座城市住下来。

为了再次见到她。

一想到这些，胸腔就会发热，双颊缓缓发烫。为了吹海风，我加快步子爬上梯子。

来到露天甲板上，冷风夹着雨扑面而来。我使劲吸气，要把风都吸进去。风还很冷，但饱含春天的气息。我终于高中毕业了——那种感觉犹如迟来的通知，此刻才切实地传到心坎上。我把手肘搁在甲板的扶手上，眺望渐行渐远的海岛，转而又随着风望向天空。视野里飞舞着无数雨粒，直至远方。

就在那一瞬间，我猛地全身起了鸡皮疙瘩。

又来了，我不禁紧闭双眼。我站在原地不动，雨水打在我的脸上，雨声一直在耳中回响。这两年半来，雨常常就在那里，就像无论如何屏息，心跳都不会消失一样；就像无论多么使劲地闭眼，眼睑里面都不可能一片漆黑一样；就像无论怎么使心平静，都无法获得片刻的沉默一样。

我缓缓地呼出气息，睁开眼睛。

雨。

如呼吸般翻腾着的黑色海面，将雨点无限吸纳。仿佛天空与大海共谋，淘气地推起海面。我害怕起来，从身体深处开始颤抖。几乎要撕裂开来，就要四分五裂了。我抓牢扶手，用鼻腔深呼吸，然后像往常一样想起了她，想起了她的大眼睛、灵动的表情、独特的说话声调和扎成两条辫子的长发。于是，我感觉轻松了。她在。东京有她在。只要她在，我就和这个世界紧紧地捆在一起。

“……所以，别哭，帆高。”

那个夜晚，她对我说。我们躲在池袋的酒店里。雨水打在天花板上方的声音，如同远远传来的鼓声。同一种洗发水的香气和她那仿佛能原谅一切的温柔声音，还有黑暗中她发着白光的肌肤，都太鲜明了。一种感觉忽然间向我袭来：此刻我还在那里。真实的我们仍待在那家酒店里，我不过是碰巧产生了既视感，想象未来的自己在搭乘渡轮而已。昨天的毕业典礼也好这艘渡轮也好都是错觉，真实的我此时仍在那家酒店的床上吧？然后一早醒来，雨停了，她仍在我的身边，世界也一如往常，一成不变的日常又会开始吧。