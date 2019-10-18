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动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布

资讯 musquall 2019年10月18日 15:56

      周四（10月17日），TV版动画《虚构推理（日语：虚構推理）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。这部宣传片播放了由嘘とカメレオン演唱的动画片头曲《モノノケ・イン・ザ・フィクション》。

第二部宣传片



动画追加声优如下：

弓原纱季 cv 福圆美里


动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第1张


七濑花凛 cv 上坂堇

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第2张

寺田刑警 cv 滨田贤二

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第3张

      官方网站还公布了角色钢人七濑的设计图，但没有公布其声优。

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第4张

      动画的两名主角岩永琴子、樱川九郎分别由鬼头明里和宫野真守配音。

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第5张

      动画将从2020年1月起在朝日电视台、MBS、BS日电视台播出。

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第6张

动画的主要制作人员如下：

原作：城平京（讲谈社TAIGA刊）
漫画：片濑茶柴（讲谈社《少年Magazine R》连载）
监督：后藤圭二
系列构成：高木登
角色设计・总作画监督：本多孝敏
动画制作：Brain's Base
出品：NAS

      《虚构推理》是由城平京创作的一部轻小说，初版名称为《虚构推理 钢人七濑》。漫画版由片濑茶柴作画，于2015年4月20日起在讲谈社杂志《少年Magazine R》上开始连载，目前仍在连载中，单行本已出版9卷。

动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布 资讯 第7张

剧情简介：

      在深夜手持钢筋袭击人的亡灵“钢人七濑”，是一个都市传说，还是真正的亡灵？成为妖怪们的智慧之神的巫女的美少女岩永琴子与之对抗。为了消灭人们的想象力所产生的可怕的妖怪，琴子需要用谎言去掩盖真相。琴子的空前绝后的推理到底成功吗？


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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