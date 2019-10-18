动画《虚构推理》第二部宣传片播出，追加声优公布

周四（10月17日），TV版动画《虚构推理（日语：虚構推理）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。这部宣传片播放了由嘘とカメレオン演唱的动画片头曲《モノノケ・イン・ザ・フィクション》。
第二部宣传片
动画追加声优如下：
弓原纱季 cv 福圆美里
七濑花凛 cv 上坂堇
寺田刑警 cv 滨田贤二
官方网站还公布了角色钢人七濑的设计图，但没有公布其声优。
动画的两名主角岩永琴子、樱川九郎分别由鬼头明里和宫野真守配音。
动画将从2020年1月起在朝日电视台、MBS、BS日电视台播出。
动画的主要制作人员如下：
原作：城平京（讲谈社TAIGA刊）
漫画：片濑茶柴（讲谈社《少年Magazine R》连载）
监督：后藤圭二
系列构成：高木登
角色设计・总作画监督：本多孝敏
动画制作：Brain's Base
出品：NAS
《虚构推理》是由城平京创作的一部轻小说，初版名称为《虚构推理 钢人七濑》。漫画版由片濑茶柴作画，于2015年4月20日起在讲谈社杂志《少年Magazine R》上开始连载，目前仍在连载中，单行本已出版9卷。
剧情简介：
在深夜手持钢筋袭击人的亡灵“钢人七濑”，是一个都市传说，还是真正的亡灵？成为妖怪们的智慧之神的巫女的美少女岩永琴子与之对抗。为了消灭人们的想象力所产生的可怕的妖怪，琴子需要用谎言去掩盖真相。琴子的空前绝后的推理到底成功吗？
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