奶酪学院艺能舞团11月3日首回演出，星光舞台，在此闪耀！偶像大师灰姑娘女孩主题专场！！

这个11月，在第三届东莞CHOK动漫游戏嘉年华上，由CHOK X 星莲文化携手带来的主舞台演出，将活动内容推升到新的阶段！将要带来一个新的艺能舞团——奶酪学院！

奶酪学院，由星莲文化于2019年在深圳打造的艺能舞团，持续在广东地区保持活跃，参与各大赛事以及表演。





首期成员共六位，第一年的舞台主打《偶像大师 灰姑娘女孩》系列作品。大家可以先一睹成员们的风采~









团长：镕嬷嬷，新晋舞见，饰演岛村卯月

“岛村卯月，要加油了！！”

副团：果酱，新晋COSER、舞见，饰演渋谷凛





“渋谷凛，15岁。请多多指教”

团员：浅惗，新晋COSER、舞见，饰演前川未来





“不论何时都很欢迎工作喵！”

团员：十晴，coser，饰演双叶杏





“工作什么的真的能做吗～”

团员：圈圈，新晋COSER、舞见，饰演本田未央





“本田未央，高中一年级！请多指教！

团员：阿弃新晋COSER、舞见，饰演神崎兰子





“服从血之盟约，与我一同奏响魂之共鸣……！”

本次的公演里，成员们将会给大家带来三首《偶像大师 灰姑娘女孩》的单曲演出，并且还会有有趣的自我介绍及互动环节！





在演出歌曲之余，更有与场下观众互动的小游戏和免费签售环节哟！具体活动还是要大家相约CHOK嘉年华现场哟~





最后，为大家奉上本次公演的三首单曲~~





Star！！

お願い! シンデレラ

（拜托了辛德瑞拉）

Shine！！

奶酪学院虽然是一个新成立的舞团，但是成员们都有着一颗闪耀的心，想要为舞台带来不一样的色彩，想要给每一个深爱着这片文化的观众们，带来从心里出发的喜悦与欢乐。





这一次的公演，下一次，往后每一次，奶酪学院都会用尽最好的精神与姿态，去绽放属于自己的的光彩~





还请大家多多到现场应援支持！！





最后感谢以下合作伙伴和媒体朋友们对本次活动的支持：

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