动画《白猫计划》十名主要声优公布

周四（10月17日），TV版动画《白猫计划》在其官方网站公布了动画的十名主要声优以及动画的第二张先行视觉图。



主要声优如下：



ファイオス/法依奥斯 cv バトリ勝悟

シーマ/西玛 cv 中村知世

テオ/特奥 cv 岩端卓也

アランティア/阿兰提亚 cv 松井谦典

ヴァルアス/瓦拉斯 cv 三浦胜之

グローザ/古罗扎 cv 渚兔奈

スキアーズ/斯基亚兹 cv 宫崎敦吉

アデル/阿德尔 cv 高梨谦吾

闇の王/暗之王 cv 赤城进

バール/巴尔 cv 饭塚昭三



第二张先行视觉图



动画的暗之王子由梶裕贵配音，光之女王由堀江由衣配音。



动画主要制作人员如下：



原作：Colopl

企画：浅井大樹（Colopl）

总监：角田亮二（Colopl）

监督・脚本：神保昌登

角色设计：奥田阳介

音乐：岩崎琢

动画制作：project No.9



动画《白猫计划》改编自Colopl研发的面向安卓平台和IOS平台的动作角色扮演类手机游戏。游戏于2014年7月14日发行日服安卓版本，于2014年7月25日发行日服IOS版本，于2015年春季发行国服版，2016年8月30日停服。Colopl还计划于2020年在任天堂Switch上发售游戏《Shironeko New Project（仮）》。



游戏的故事起源于一只浮空王国上的高贵白猫，喜欢上了一只像泥土一般的黑猫，而作为冒险家的主人公凯尔，冒险途中遇上了失忆的美丽少女爱丽丝，随后为了找回她失去的记忆，二人一同前往飞行岛最尽头的地方，并被卷入了命运的漩涡。



在2018年的“Colopl Fes 2018”活动上，游戏开发商Colopl宣布，旗下智能手机游戏《白猫计划》已经确定将TV版动画化改编，动画计划在2020年4月播出。



动画的内容是游戏三周年庆活动《ゼロ・クロニクル 〜はじまりの罪〜》。





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