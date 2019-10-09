《怪怪守护神》OVA制作支援项目目标金额266%达成，1月22日发售

周二（10月8日），稍微有点儿H的《怪怪守护神》OVA制作支援项目的目标金额顺利达到。原定的第一目标是300万日元，现已筹集到金额7989500日元，达到了原定金额的266%。当初预定OVA时长10分钟，现在决定制作超过20分钟的OVA。



这部OVA将会漫画单行本第24卷限定版，于1月22日对外发售。



OVA制作人员：



原作：滨田义一

监督：仓谷凉一

角色设计：中原清隆

脚本・绘画背景・演出：仓谷凉一

色气动画师・总作画监督：安田好孝

美术监督：坂上裕文

音响监督：乡文裕贵

音乐：高梨康治

动画制作：ZERO-G

出品：东映Video



OVA声优：



加贺见一也 cv 三瓶由布子

桐叶 cv 大空直美

菊理 cv 久保由利香

黑耀 cv 松井惠理子

近石千里 cv 芝崎典子

皇素直 cv 大地叶

铁虎 cv 大久保瑠美



动画将推出第二季，第二季名为《继怪怪守护神（日语：継つぐもも）》，计划在2020年播出。



动画第一季共12集，于2017年4月播出。



动画第一季主要制作人员如下：



原作：滨田义一

监督、系列构成：仓谷凉一

角色设计、总作画监督：中原清隆

总作画监督：樱井正明

色彩设计：古川笃史

美术设定：越智博之

美术监督：田尻健一（Mukuo Studio）

音乐：高梨康治

音乐制作：PONY CANYON

音响监督：乡文裕贵

音响制作：NOIX

编辑：宇都宫正记

摄影监督：松田陵平

CGI：安田兼盛

动画制作：ZERO-G



动画第一季主要声优如下：



加贺见一也 cv 三瓶由布子

桐叶 cv 大空直美

菊理 cv 久保由利香

黑耀 cv 松井惠理子

近石千里 cv 芝崎典子

皇素直 cv 大地叶

铁虎 cv 大久保瑠美

加贺见霞 cv 竹达彩奈

加贺见奏歌／甲斐谷奏歌 cv 三石琴乃

白峰四郎 cv 国立幸

小山内治 cv 佐佐木诗帆

金山田栗 cv M・A・O

菊理媛命·旁白 cv 井上喜久子



滨田义一于2007年10月于双叶社网络漫画杂志“COMIC SEED!”上开始连载漫画《怪怪守护神（日语：つぐもも）》，2008年8月时转移至双叶社网络漫画杂志“Web Comic High!”上连载，2013年5月起，漫画开始在双叶社杂志《月刊Afternoon》上连载。。滨田义一在正式开始连载前曾先行试画了以同人志的型态发行的PILOT版本《继百》。



故事简介：



“付丧神”－那是寄宿在人们漫长岁月中使用的器具或物品的思念所产生的…。

母亲所留下的遗物“樱花腰带”对一也来说，是片刻也不想离手的贵重物品，某日，突然受到了不可思议的物体的袭击，而在那时出现救了一也的，是腰带所幻化成的付丧神－桐叶！





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