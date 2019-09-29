Production I.G原创动画《歌舞伎町夏洛克》玛莉·莫斯坦角色宣传片播出

周四（9月26日），Production I.G新原创动画《歌舞伎町シャーロック（暂译：歌舞伎町夏洛克）》在其官方网站开始播出动画角色玛莉·莫斯坦的角色宣传片。角川的官方YouTube频道也正在播出这部角色宣传片。







同一日，官方网站也更新了动画的播出时间。动画将从10月11日深夜26：10（10月12日2：10）在TBS和MBS的“Animeism”节目中开始播出。此外，动画还将于10月12日深夜25：00（10月13日1：00）在BS-TBS播出。



动画的首部宣传片







动画主要角色如下：



夏洛克·福尔摩斯（シャーロック・ホームズ） cv 小西克幸

约翰·H·华生（ジョン・H・ワトソン） cv 中村悠一

詹姆斯·莫里亚提（ジェームズ・モリアーティ） cv 山下诚一郎

京极冬人（京極冬人） cv 齐藤壮马

玛莉·莫斯坦（メアリ・モーンスタン） cv 东山奈央

路西·莫斯坦（ルーシー・モーンスタン） cv 東内マリ子

米歇尔·贝尔蒙特（ミッシェル・ベルモント） cv 青山穣

小林寅太郎（小林寅太郎） cv 橘龙丸

哈德森夫人（ハドソン夫人） cv 诹访部顺一



动画主要制作人员如下：



监督：吉村爱

系列构成：岸本卓

角色设计・总作画监督：矢萩利幸

道具设计：清池奈保、津坂美织、久原阳子

色彩设计：藤田惠里香

美术设定：金平和茂

美术监督：片平真司（スタジオアカンサス）

3D监督：磯部兼士（ランドック・スタジオ）

特殊效果：村上正博

2D Works：滨中亚希子

摄影监督：荒幡和也

动态图像：大城丈宗

编辑：滨宇津妙子

音响监督：长崎行男

音乐：伊贺拓郎

动画制作：Production I.G



动画故事发生在幻想化的东京涩谷区歌舞伎町。涩谷区的东侧，霓虹闪烁的歌舞伎町延伸穿过了这个混乱的城市的中心地带。光明照耀之处，必有深深的阴影。夜幕降临之后，此地便成为各种离奇谋杀案发之地。吃惊，异或是喜剧？真相难辨的故事开始上演……





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