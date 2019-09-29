动画《鬼灭之刃》将推出剧场版动画

在周六（9月28日）播出的TV版动画《鬼灭之刃》的第26话既最终话后，动画宣布将会推出续集剧场版动画。TV版动画名为《鬼灭之刃 灶门炭治郎立志篇》，剧场版动画为《鬼灭之刃 无限列车篇》。



剧场版动画特报视频







剧场版将会继续启用外崎春雄担任监督，松岛晃负责角色设计，ufotablefuze 动画制作。



TV版动画主要制作人员如下：



监督：外崎春雄

角色设计：松岛晃

次要角色设计：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

剧本製作：ufotable

概念艺术：卫藤功二、矢中胜、竹内香纯、樺泽有里

摄影监督：寺尾优一

3D监督：西胁一树

色彩设计：大前祐子

编辑：神野学

音乐：梶浦由记、椎名豪

制作人：近藤光

动画制作：ufotable



TV版动画主要声优如下：



灶门炭治郎 cv 花江夏树

灶门禰豆子 cv 鬼头明里

我妻善逸 cv 下野紘

嘴平伊之助 cv 松冈禎丞

富冈义勇 cv 樱井孝宏

鳞泷左近次 cv 大冢芳忠

锖兔 cv 梶裕贵

真菰 cv 加隈亚衣

玄弥 cv 冈本信彦

产屋敷耀哉 cv 森川智之

案内役·黑发 cv 悠木碧

案内役·白发 cv 井泽诗织

钢铁冢 cv 浪川大辅

鎹鸦 cv 山崎巧

佛堂鬼 cv 绿川光

手鬼 cv 子安武人

鬼舞辻无惨 cv 关俊彦

沼之鬼 cv 木村良平

矢琶羽 cv 福山润

朱紗丸 cv 小松未可子

珠世 cv 坂本真綾

愈史郎 cv 山下大辉

响凯 cv 诹访部顺一

蝴蝶忍 cv 早见纱织



动画已经于4月6日起播出。



动画改编自吾峠呼世晴创作的同名漫画。漫画从2016年2月起在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载，集英社在今年1月4日出版了漫画单行本第14卷。





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