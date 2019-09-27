2019国际Cosplay联盟大赛，中国独立设计师身着逆水寒服饰令欧洲人惊叹

Cosplay如今已经是世界各地ACG爱好者们一项司空见惯的活动了，这种看似奇装异服的行为也逐渐被大众接受。除了再ACG文化盛行的中日韩三国之外，欧美国家也有越来越多的专业COSPLAY比赛进行。

日前，在西班牙举行的第三届国际Cosplay联盟大赛上，也出现了中国Cosplay爱好者的身影。来自中国的独立设计师马珺，她穿着由自己制作，以古风武侠网游《逆水寒》服饰为设计蓝本的古风Cosplay时装参赛，让看惯了"重装"的欧美COS爱好者见识到了妙曼的东方之美。

国际Cosplay联盟大赛ICL（international cosplay league），是由西班牙最大的ACG爱好者组织"日本周末"举办的大型国际Cosplay大赛，至今已经成功举办了三年，吸引了西班牙、丹麦、美国、法国、意大利等十多个国家的COSPLAY爱好者参与。今年，来自中国的Cosplay参赛者，也出现在以欧美爱好者为主的大赛现场。她们凭借独特的东方美学风格服饰，震撼了赛场，引起爱好者们连连惊叹。

虽然ICL大赛的参赛队伍涵盖了世界各国地区，风格各异，但因为主办地是在欧洲，因此参赛国家多以欧美团队为主。很多喜欢Cosplay的玩家都知道，Cosplay这东西，北欧人种有一些天然优势，因为在脸型和五官的立体感上，欧美人种都与动漫人物有着很多相似之处。此外，和更加提倡自由发挥的中日COS赛事不同，ICL大赛的规则更加严谨保守，赛事要求角色扮演必须从官方商业渠道进行，这意味着设计不能基于粉丝艺术。再加上，欧美观众早已经习惯了重视道具制作和还原的"硬核"派COS，这也让习惯在细节上下功夫的国内团队在比赛上有所劣势。

好在，本此参加ICL大赛中国队代表选手的马珺，本身就是一个出色的独立设计师，拥有超强的动手能力。作为一个逆水寒的资深玩家，她特意选择了还原国风角色为此次参赛项目。马珺根据逆水寒中备受好评的"瑞鹤"和"虹影流霞"时装为样本，亲手制作了还原度超高的COS服装，希望利用充满传统文化气息的华美服饰，在这场比赛中可以很好地展现中国传统服饰文化的精髓，让更多的人了解中国游戏的文化。

马珺曾为逆水寒设计过多套时装，如一周年庆时候著名舞蹈家黄豆豆扮演男素问的实体时装就是其操刀设计。所以这次设计起参赛时装来也是轻车熟路。

华丽柔美的时装展示，让马珺成为硬派的ICL大赛上独特的一道风景线。她所出演的角色形象受到了许多欧美玩家的一致好评，成功进入了在马德里举行的国际Cosplay联赛决赛，并得到了官方媒体的专访。

马珺完美还原的逆水寒服饰，让西班牙的COSPLAY爱好者们进一步了解了东方传统服饰的华美。游戏和二次元，正在以一种年轻人喜闻乐见的方式，向国外传递出了我们传统民族文化的魅力。