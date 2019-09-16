蓝井艾露将为TV版动画《命运－冠位指定 绝对魔兽战线巴比罗尼亚》演唱片尾主题曲

周日（9月15日），TV版动画《Fate/GrandOrder 絶対魔獣戦線バビロニア（暂译：命运－冠位指定 绝对魔兽战线巴比罗尼亚）》在其官方网站宣布，歌手蓝井艾露将为动画演唱片尾主题曲《星が降るユメ》。



动画的官方推特也正在播出动画的新广告，新广告播出了这首片尾曲。







动画将从10月5日23：30播出，动画具体播出时间如下：



东京MX、BS11、群马电视台、栃木电视台……2019年10月5日起每周六23：30

MBS……2019年10月12日起每周六日27：08



动画网络播出时间如下：



AbemaTV：10月5日起每周六23：30（地上波同時・独占先行）

NicoNico生放送：10月6日起每周日23：00

NicoNicoChannel：10月6日起每周日23：00

dAnimeStore：10月6日起每周日23：00



之前播出的动画的宣传视频：







TV版动画《Fate/GrandOrder 絶対魔獣戦線バビロニア（暂译：命运－冠位指定 绝对魔兽战线巴比罗尼亚）》，改编自游戏“第七特異点 絶対魔獣戦線バビロニア”。



动画主要制作人员如下：



原作：奈须蘑菇／TYPE-MOON

领衔角色设计：武内崇

监督：赤井俊文

副监督：黑木美幸

角色设计：高濑智章

副角色设计：岩崎将大

生物设计：河野惠美

道具设计：道下康太

动作监督：河野惠美・大岛塔也

技术监督：宫原洋平

美术设定：盐泽良宪

美术监督：薄井久代・平柳悟

色彩设计：中岛和子

摄影监督：佐久间悠也

3DCG：GEMBA

3D导演：江川久志・篠崎亨

编辑：三嶋章紀

音乐：芳贺敬太・川﨑龙

出品：CloverWorks



动画主要声优如下：



藤丸立香：岛﨑信长

玛修·基利艾拉特：高桥李依

芙芙：川澄绫子

罗马尼·阿基曼：铃村健一

列奥那多·达芬奇：坂本真绫

吉尔伽美什：关智一

恩奇都：小林优

梅林：樱井孝宏

安娜：浅川悠

伊丝塔：植田佳奈

牛若丸 cv 早见纱织

武蔵坊弁庆 cv 稻田徹

雷奥尼达斯一世 cv 三木真一郎

西杜丽 cv 内山夕实





《命运－冠位指定》是TYPE-MOON发行的角色扮演类手机游戏，为Fate系列的续作，于2015年7月30日在日本Android版上线，并于2016年9月29日在中国大陆正式上线iOS版，其衍生游戏有《Fate/Grand Order Arcade》。游戏的背景是“圣杯战争”，故事围绕着七个的不同时代和七个圣杯展开。玩家需要参与游戏故事，达成游戏目标。





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