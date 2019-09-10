漫画《我喜欢的妹妹不是妹妹》完结

周一（9月9日）出版的角川杂志《龙世纪》今年10月刊刊登了漫画《我喜欢的妹妹不是妹妹》的最终话，宣告了这部漫画就此完结。满还单行本第四卷将在12月发售。





漫画改编自惠比须清司原作、银太郎插图的同名轻小说作品，轻小说由富士见书房出版。漫画版由惠比须清司原作、成田コウ作画，于角川杂志《龙世纪》2016年9月刊开始连载。漫画单行本已经发售了3卷。





轻小说在2017年10月21日的“Fantasia文库大感谢祭2017”中发表了动画化的消息。TV版动画已经于2018年10月10日起在AT-X、东京MX、太阳电视台、爱知电视台、KBS京都、TVQ九州放送和BS11开始播出，动画也会通过网络视频服务dAnimeStore、AbemaTV播出，动画全篇共10话。





故事简介：





成绩优秀，还担任学生会长的完美优等生，初中三年级的妹妹永见凉花获得了轻小说大赏。而且小说的内容是“溺爱哥哥的妹妹的甜蜜恋爱物语”。明明作为哥哥的我一直都很严厉，但受到对轻小说和萌完全不懂的凉花的拜托，我代替她作为轻小说作家出道。仅仅如此已经麻烦不已了，被出版的小说还空前热销！我（妹妹）的粉丝——美少女轻小说作家和画师聚集在我的身边，凉花为了取材还对我说想要约会，但是我喜欢的其实是……





动画主要制作人员如下：





监督、角色设计：古川博之

总编剧：百濑祐一郎

总作画监督：古川博之、大野勉

道具设计：宫晓秀

美术监督：三宅昌和

色彩设计：柳泽久美子

摄影监督：今泉秀树

编辑：柳圭介

音响监督：小泉纪介

音响效果：仓桥裕宗

音乐：やしきん

音乐制作：MAGES.

动画制作：NAZ×Magia Doraglier

出品：imoimo制作委员会





动画片头曲《Secret Story》由ピュアリーモンスター演唱，片尾曲《起・承・転・结・序・破・急》由纯情のアフィリア演唱。





动画之前公布的主要声优如下：





永见祐 cv 畠中祐

永见凉花 cv 近藤玲奈

冰室舞 cv 小仓唯

啊嘿颜双V手势老师 cv 赤﨑千夏

水无月樱 cv 荒浪和沙

篠崎丽华 cv 喜多村英梨

江坂 cv 真野步

神坂春菜 cv 永惠由彩

神坂秋乃 cv 中岛优衣









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