漫画《攻壳机动队》新连载开始

周二（8月20日）出版的讲谈社杂志《Young Magazine》今年9月刊透露，藤咲淳一脚本、吉本祐树作画的漫画《攻殻機動隊 THE HUMAN ALGORITHM（暂译：攻壳机动队 人类算法）》将在9月20日出版的下一期杂志开始连载。这部漫画也会每两周在讲谈社漫画APP“ComicDays”上连载一话。藤咲淳一在其推特上贴出了杂志的照片。



这部漫画的故事发生在士郎正宗漫画《攻壳机动队1.5：Human-Error Processor》之后。漫画聚焦在荒卷大辅消失后的公安9课，特别是托古萨、巴特、阿兹玛、石川以及新人ツナギ。藤咲淳一还说，他正在把故事写成《攻壳机动队1.75》。



藤咲淳一曾担任过动画《攻壳机动队 Stand Alone Complex》和《攻壳机动队 Stand Alone Complex 2nd GIG》的脚本，也在《攻壳机动队 Arise》中担任监制。



由神山健治和荒牧伸志担任监督的新3DCG动画《攻壳机动队 SAC_2045》将在明年上映，Production I.G负责制作这部动画。





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