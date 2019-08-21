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漫画《攻壳机动队》新连载开始

资讯 musquall 2019年08月21日 13:37

      周二（8月20日）出版的讲谈社杂志《Young Magazine》今年9月刊透露，藤咲淳一脚本、吉本祐树作画的漫画《攻殻機動隊 THE HUMAN ALGORITHM（暂译：攻壳机动队 人类算法）》将在9月20日出版的下一期杂志开始连载。这部漫画也会每两周在讲谈社漫画APP“ComicDays”上连载一话。藤咲淳一在其推特上贴出了杂志的照片。

漫画《攻壳机动队》新连载开始 资讯

      这部漫画的故事发生在士郎正宗漫画《攻壳机动队1.5：Human-Error Processor》之后。漫画聚焦在荒卷大辅消失后的公安9课，特别是托古萨、巴特、阿兹玛、石川以及新人ツナギ。藤咲淳一还说，他正在把故事写成《攻壳机动队1.75》。

      藤咲淳一曾担任过动画《攻壳机动队 Stand Alone Complex》和《攻壳机动队 Stand Alone Complex 2nd GIG》的脚本，也在《攻壳机动队 Arise》中担任监制。

      由神山健治和荒牧伸志担任监督的新3DCG动画《攻壳机动队 SAC_2045》将在明年上映，Production I.G负责制作这部动画。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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