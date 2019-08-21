动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》新追加声优公布，中村悠一加盟

周二（8月20日），TV版动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》在其官方网站公布了动画的一名新追加声优，中村悠一将为剧中角色杰森·斯盖萨姆（ジェイソン・スゲエサム）配音。



杰森·斯盖萨姆将在第八话登场。



动画已经在7月3日正式播出。



动画主要制作人员如下：



原作：三肉必起·牙霸子

作画：MAAM

监督：山崎光惠

系列构成・脚本：志茂文彦

角色设计：菊池爱

动画制作：动画工房

制作：SIVERMAN GYM



动画主要声优如下：



纱仓响 cv 菲鲁兹·蓝

奏流院朱美 cv 雨宫天

上原彩也香 cv 石上静香

吉娜·波特 cv 东山奈央

立花里美 cv 堀江由衣

街雄鸣造 cv 石川界人

立花里美 cv 堀江由衣

爱菜琉美加 cv 户松遥

小津俊夫 cv 飞田展男

旁白 cv 玄田哲章

吴夜叉 cv 大原沙耶香

新擦太郎 cv 西村知道

出入苦多朗 cv 吉野裕行

杰森·斯盖萨姆 cv 中村悠一



《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？（日语：ダンベル何キロ持てる？）》改编自三肉必起·牙霸子原作、MAAM作画的日本漫画作品。漫画于2016年8月5日起在小学馆里Sunday开发的手机应用程序MangaONE、网络漫画平台里Sunday连载中，单行本目前共6册。此外该作品与原作者的另一部网络漫画《求道之拳（求道の拳）》和正在连载中的《拳愿阿修罗》都有共同的世界观。





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