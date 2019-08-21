动画《巴比伦》10月播出，最新宣传片、关键视觉图、主要声优解禁

周二（8月20日），TV版动画《巴比伦（日语：バビロン）》在其官方网站宣布，动画将从今年10月起在东京MX和BS11播出，Amazon Prime Video将会独占日本和海外的网络播放。



同一天，官方网站还公开了动画的最新宣传片、关键视觉图和主要声优。



最新宣传片





关键视觉图



主要声优



正崎善 cv 中村悠一

九字院偲 cv 樱井孝宏

文绪厚彦 cv 小野贤章

濑黑阳麻 cv M・A・O

守永泰孝 cv 堀内贤雄



动画之前公布的主要制作人员如下：



监督：鈴木清崇

角色原案：ざいん

角色设计：後藤圭佑

音乐：やまだ豊

动画制作：REVOROOT

出品：ツインエンジン



动画改编自日本作家野崎まど的同名小说《巴比伦》。小说是通过一位检察官的调查揭开日本政治经济经界黑幕的侦探悬疑故事。



小说的主角是东京地检署特搜部检察官正崎善，这位检察官追查的是某制药公司和大学的不正当研究事件，而伴随着搜查发现这起案件的背后有着大政治家的影子，从而引出了日本新域知事选举存在舞弊事件，所谓「新域」表面上说是分散东京首都功能而划立的一块全新行政区域，但实际上这是日本政府为了实验新法设立的一个国家试验场，但是选举存在舞弊行为就是恶的并不能套用这种简单价值公式，每位候选人各行业实力派人物以及检察院都勾结在一起，目的就是让候选人中最年轻的斋开化当选，以便将推进改革的热情自上而下的传达给群众，这种舞弊的结果真的是恶吗？在抱有这样的疑问进行搜查的时候，正崎善的部下自杀身亡，大家都在疯狂奶的斋开化势力突然消失，在这场国家级别的选举舞弊当中，还有一个关键的角色魔性之女曲世爱，她俘获了全部相关男性的心，甚至可以让人渴望死亡，而被曲世爱魅惑被希望去死的人，开始纷纷从新域政府大楼跳楼自杀。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

