动画《我不是说了能力要平均值吗！》梅维丝角色宣传片播出

周四（8月15日），TV版动画《我不是说了能力要平均值吗！》在其官方网站开始播出角色梅维丝的宣传片。





8月13日，动画官方网站开始播出主角烈娜的角色宣传片。





8月11日，动画官方网站开始播出主角麦露的角色宣传片。







动画将在今年十月播出。



动画主要声优如下：



麦露 cv 和气杏未

烈娜 cv 德井青空

梅维丝 cv 内村史子

珀琳 cv 田泽茉纯

纳米酱 cv 羽多野涉

蕾妮 cv 河野日和



动画主要制作人员如下：



原作：FUNA、亚方逸树（EARTH STAR NOVEL刊）

监督：太田雅彦

系列构成：青岛崇

角色设计：渡边奏

美术监督：松宫正纯、宫本实生

色彩设计：铃木洋子

CG线上监督：滨村敏郎

摄影监督：二村文章

编辑：小野寺绘美

音响监督：虾名恭范

音响制作：DAX Production

音乐：三泽康广

音乐制作：avex pictures

动画制作：project No.9



动画片头曲是由“赤き誓い”演唱的《スマイルスキル＝スキスキル！》，片尾曲是由マイル演唱的《ゲンザイ↑バンザイ↑》。



动画改编自FUNA的轻小说《我不是说了能力要平均值吗！（日语：私、能力は平均値でって言ったよね！）》。FUNA从2016年1月14日起在轻小说网站“成为小说家吧”上连载这部轻小说。轻小说后由地球之星娱乐出版，亚方逸树负责插画。。漫画版由ねこみんと负责绘画，于2016年8月起在地球之星娱乐杂志《漫画地球之星》连载。



故事简介：



成长于阿斯卡姆子爵家中的长女「阿黛尔·冯·阿斯卡姆」，在10岁生日当天、突然在一阵头痛之下回忆起所有过往……原来自己本来是生长於日本的18岁少女「栗原海里」，因为在一次救助别人的事件中丧命，就此来到神明大人面前……海里对神许下了「下一个人生、希望所有能力全部都是平均值！」的愿望。只是在这新人生之中，这个愿望似乎出了什么差错，拥有海里灵魂的少女「阿黛尔」必须在这个剑与魔法的世界中，警惕自己不能过度使用才能去度过平凡又普通的日子……





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