10周岁国漫《赛尔号》大电影，为何成95后童年经典

没有捷径，就是靠品质

近日，《赛尔号大电影7：疯狂机器城》全国点映会上海站活动在天山电影院举行，这部8月2日即将上映的动画电影，已是《赛尔号》系列10年来的第7部。此前6部，它拿下了超4亿票房，相关游戏共3亿注册用户。都在讲“国漫振兴”，这个国漫知名IP又有哪些经验？青年报记者采访了该片总导演王章俊和出品方淘米游戏事业部市场发行负责人王诚诚。





点映会及10周岁庆生现场。受访者供图

十年陪伴一代人成长

当天的点映会上，影片出品方淘米网络和来自全国的游戏迷、动漫迷们一起，举办了一场“赛尔号10周岁生日庆生会”，赛尔号品牌十周年主题曲《最坚定的等待》也在本次活动现场进行首发。作为淘米网络的王牌IP，《赛尔号》以页游形式诞生于2009年，并在随后开发了动画片、大电影、周边衍生品、音乐剧等内容，成为了95后一代人的童年经典、成长回忆。

现场，当赛尔号十年来的回顾MV在大银幕上播放时，十年来的大事件如页游上线、谱尼现身、战神联盟组建、缪斯加入、全国巅峰联赛的启动、首部大电影以及之后6部大电影中的经典镜头等一一闪过，不少年轻粉丝甚至开始飙泪。“赛尔号见证了我从童年走向青春，勾起了我孩童时代的快乐记忆。”一位特意从外地赶来的95后告诉记者。

它的魅力到底在哪里？ 点映会现场，不少现场陪着这些小粉丝而来的80后、90后父母表示，赛尔号讲述的主题是在宇宙探索过程中与各种精灵结识共同成长的故事，小孩们都是看着赛尔号动画片长大的，游戏也有让小孩接触，故事很好地体现了天马行空的想象力，并有关于对地球和资源的思考，甚至还有对自然、物理基础知识的科普，具备一定的教育意义。

“赛尔号希望做的是有温度的品牌。”淘米游戏事业部市场发行负责人王诚诚告诉记者，“我自己也是两个孩子的父亲，知道家长对孩子玩游戏的态度，但赛尔号游戏不同于一般网络广告中的那些打打杀杀的游戏，而是关于探索、关于精灵养成、关于成长和收获的内容，我们在运营过程中也和国家监管部门保持高度一致，以确保孩子开心、家长放心。”

IP深度开发成业界标杆

随着中国电影市场的崛起，“国漫振兴”也成了这几年国产动画行业挂在嘴边的词。不过，振兴并非靠喊口号就能喊出来的，赛尔号从2011年上映首部大电影至今已有6部正式公映，累计票房超4亿人民币，尤其是第6部，票房破亿。怎么做到的？《赛尔号大电影7：疯狂机器城》总导演王章俊说，没有捷径，“就是要靠品质”。

他透露，作为赛尔号十周年的献礼之作，《赛尔号大电影7》从角色造型到故事内容都有着极高的品质，制作团队还与梦工厂画师进行深度合作，对视觉特效的细节进行全新升级，动物毛发做到根根可见。同时，大电影7在内容上，还做了向许多经典致敬的情节，比如阿铁打与猩猩战斗时，情不自禁摆出的正是李小龙的经典动作；阿铁打喜欢听的歌曲是《甜蜜蜜》，是邓丽君的名作；而机器城市中心雕塑是“思想者”，法国雕塑家罗丹的作品，它也有玄机——在20世纪初，人们将它视为改造世界的力量的一种象征，也跟这部电影的主题密切相关。

当然，这个国漫品牌能成为业界标杆，跟它的全产业链衍生开发也不无关系。据王诚诚介绍，历经10年，它已成功覆盖游戏、动画、电影、图书、音乐剧以及周边衍生品等领域，“除了大电影的票房，赛尔号页游和2款手游累计注册用户突破3亿，动画片制作并播出10部，全网播放量收获100亿，各种不同艺术门类的相互作用，让它成就了今天的局面。当然，我们更期待它的下一个十年，期待它成为几代人的童年经典。”（本文来源：青年报记者 陈宏）