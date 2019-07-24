TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图

周二（7月23日），TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO（日语：この世の果てで恋を唄う少女YU-NO）》在其官方网站公布了动画的新主题曲和新视觉图。



从4月开始播出的动画将从第18话进入《异世界篇》。新视觉图展示了新篇的角色造型。

















动画的新片头曲名为《MOTHER》，由铃木木乃美演唱。片尾曲名为《神の数式》，由亚咲花演唱。新主题曲将从第18话开始启用。



铃木木乃美



亚咲花



在第18话播出前，动画将会播出一部特别篇。



动画主要声优如下：



有马拓也 cv 林勇

岛津澪 cv 釘宮理恵

波多乃神奈 cv 内田真礼

尤诺 cv 小澤亜李



动画主要制作人员如下：



原作：菅野洋之/MAGES.

监督：平川哲生

角色设计：大冢舞

美术背景：TOTONYAN

音响监督：田中一也

音乐：与犹启至、高见龙

OP·ED作词·作曲：志仓千代丸

动画制作：feel.

监制：GENCO



《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是由菅野洋之担当企划、剧本、设计、综合制作，elf开发的一部游戏，并有动画、漫画、小说等衍生作品。



游戏《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是1996年发售于PC-98平台的同名作品的重制版。原作曾在1998～1999年间被改编成成人动画。





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