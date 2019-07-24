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TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图

资讯 musquall 2019年07月24日 15:36

      周二（7月23日），TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO（日语：この世の果てで恋を唄う少女YU-NO）》在其官方网站公布了动画的新主题曲和新视觉图

      从4月开始播出的动画将从第18话进入《异世界篇》。新视觉图展示了新篇的角色造型。


TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图 资讯 第1张




      动画的新片头曲名为《MOTHER》，由铃木木乃美演唱。片尾曲名为《神の数式》，由亚咲花演唱。新主题曲将从第18话开始启用。

铃木木乃美

TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图 资讯 第2张

亚咲花

TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图 资讯 第3张

      在第18话播出前，动画将会播出一部特别篇。

TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图 资讯 第4张

动画主要声优如下：

有马拓也 cv 林勇
岛津澪 cv 釘宮理恵
波多乃神奈 cv 内田真礼
尤诺 cv 小澤亜李

动画主要制作人员如下：

原作：菅野洋之/MAGES.
监督：平川哲生
角色设计：大冢舞
美术背景：TOTONYAN
音响监督：田中一也
音乐：与犹启至、高见龙
OP·ED作词·作曲：志仓千代丸
动画制作：feel.
监制：GENCO

TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》公布新主题曲、新视觉图 资讯 第5张

      《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是由菅野洋之担当企划、剧本、设计、综合制作，elf开发的一部游戏，并有动画、漫画、小说等衍生作品。

      游戏《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是1996年发售于PC-98平台的同名作品的重制版。原作曾在1998～1999年间被改编成成人动画。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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