周二(7月23日),Hollywood Factory在众筹网站Makuaka发起了活动众筹《少年好莱坞》系列的新作品《少年ハリウッド応援隊2020!(暂译:少年好莱坞应援队2020!)》。



TV版动画《少年好莱坞》于2014年播出,今年是动画播出5周年。为了几年动画播出5周年,系列计划推出这部新作品。新作品不是动画,而是一部朗读剧。动画主角的声优将会分章节朗读动画续作小说《少年好莱坞-HOLLY STAGE FOR 51-》。新作品总时长超过2小时。



动画《少年好莱坞》改编自桥口育世创作、2012年7月小学馆文库刊行的同名小说。2014年5月18日,动画官网正式开启,电视动画正式定名为《少年好莱坞-HOLLY STAGE FOR 49-》。电视动画于2014年7月5日开始播放。故事以剧场好莱坞东京为舞台,讲述梦想成为偶像的少年们的成长故事。动画第二季《少年好莱坞 -Holly Stage for 50-》在2015年一月播出。





