动画《请问你今天要来点兔子吗？》新作OVA本宣传片播出，追加声优水树奈奈公布

周二（7月16日），动画《请问你今天要来点兔子吗？》新作OVA《请问你今天要来点兔子吗？为你们歌唱（日语：ご注文はうさぎですか?? ～Sing For You～）》在其官方网站开始播出动画的本宣传片。这部宣传片播放了由动画声优组成的组合“Petit Rabbit's with beans”演唱的动画形象歌曲《しんがーそんぐぱやぽやメロディー》。





动画也公布了一名追加声优水树奈奈。水树将为女主角香风智乃的妈妈配音。

《请问您今天要来点兔子吗？》（日语：ご注文はうさぎですか?）是日本漫画家Koi所创作的四格漫画作品。漫画最初在日本芳文社发行的四格漫画杂志《Manga Time Kirara MAX》2011年3月号（2011年2月发行）开始连载，单行本发行后归类在《Manga Time KR Comics》（まんがタイムKRコミックス）丛书，至2014年3月27日为止发行到第三册。漫画在2013年11月正式宣布确定将电视动画化，并于2014年4月10日播出。2016年5月，动画宣布将制作特别篇。剧场特别篇《请问你今天要来点兔子吗？我亲爱的姐妹（日语：ご注文はうさぎですか?～Dear My Sister～）》已经在2017年11月11日在全日本40家电影院上映。





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