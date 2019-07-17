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Netflix将推出《今际之国的爱丽丝》真人版

资讯 musquall 2019年07月17日 10:12

      今日（7月17日），Netflix透露，他们将推出一部改编自麻生羽吕漫画《今际之国的爱丽丝》的真人版剧集。这部剧集计划在2020年播出，佐藤信介将担任剧集的导演，他也会参与剧本的创作，渡部辰城和仓光泰子负责剧本。

Netflix将推出《今际之国的爱丽丝》真人版 资讯

      《今际之国的爱丽丝（日语：今際の国のアリス）》是日本漫画家麻生羽吕的青年向少年漫画作品。漫画于《周刊少年星期天超》（后改名为《周刊少年星期天S》）2010年12月刊开始连载，并于2015年4月改至《周刊少年星期天》每月连载，直至2016年2月完结。作品会以不定期于《周刊少年星期天》刊载“特别篇”。由麻生吕羽原作、黑田高祥作画的相关作品《今际之路的爱丽丝（日语：今際の路のアリス）》于2015年9月在小学馆杂志《月刊星期天 Gene-X》开始连载。

故事简介：

      一事无成的高三学生有栖良平，因为永远比不赢优秀的弟弟，心中常想着逃离这讨厌的现实。有一天，他与死党苅部与张太一同鬼混时，目睹一颗极大的烟火，却没想到从此踏入了诡异的世界，还莫名其妙加入了一场“游戏”。却没想到失败的结果大得惊人……为了在这个世界生存下来，他们必须陆续参加游戏，赢取“今际之国”的“签证”！


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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