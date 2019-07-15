《我们的七日战争》新漫画将从8月起开始连载

周六（7月13日），角川杂志《月刊漫画Gene》网站宣布，笹木あおこ将从8月16日出版的杂志9月刊开始连载《我们的七日战争（日语：ぼくらの七日間戦争 ）》的另一部漫画。



笹木あおこ于今年4月开始在角川杂志《月刊漫画Gene》上连载漫画《我们的七日战争（日语：ぼくらの七日間戦争 ）》。这部漫画于周六出版的杂志8月刊完结。



漫画改编自宗田理在1985年4月出版的同名社会讽刺小说。小说在1988年被改编成真人电影，由宫泽理惠主演。



由小说改编的剧场版动画预计于2019年12月日本上映。



故事简介：



菊池英治和初中1年2班的几位男生在学校的结业式之后集体失踪，父母们拼命的寻找自己的孩子到底去了哪里。实际上菊池英治和同学一起去了荒川河川边的废弃工厂，与在外公开活动的桥本纯子等女生以及负责广播发送的谷本聪合作，在这所废弃工厂内模仿当年的全共斗构建了一个“解放区”。学生们对用校规压迫自己的老师，强迫自己的父母举起了反抗的旗帜，但1年2班的男生柿沼直树在参加这个解放区之前就被人绑架了，英治等人一方面与在废弃工厂内遇到的老任濑川卓蔵合作救出柿沼直树，一方面以各种方法对抗闯入工厂的老师们。





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